Szykują się wielkie zmiany w emeryturach. Będziesz mógł odejść z pracy nawet 7 lat wcześniej

Rewolucja w przepisach. Kto zyska najwięcej?

Obecnie na stole posłów leżą dwa niezależne projekty ustaw: obywatelski przygotowany przez NSZZ "Solidarność" oraz poselski zgłoszony przez Lewicę. Oba zakładają jedno - o przejściu na zasłużony odpoczynek nie będzie decydował wyłącznie wiek, ale przede wszystkim realny staż pracy. Nowe propozycje określają jasne limity okresów składkowych:

35 lat pracy - dla kobiet,

40 lat pracy - dla mężczyzn.

Emerytura w wieku 55 i 60 lat? To możliwe

Wprowadzenie reformy w życie oznacza, że Polacy, którzy bardzo wcześnie rozpoczęli swoją aktywność zawodową, zyskają potężny bonus czasowy. Jak wyliczenia wyglądają w praktyce?

Start pracy w wieku 18 lat: Kobieta przejdzie na emeryturę w wieku 53 lat, a mężczyzna w wieku 58 lat. To aż 7 lat wcześniejsza emerytura niż przewidują obecne normy!

Start pracy w wieku 20 lat: Kobieta zakończy pracę jako 55-latka, natomiast mężczyzna jako 60-latek (czyli 5 lat wcześniej).

Kluczowy haczyk w przepisach. ZUS stawia twardy warunek

Choć wizja wcześniejszego zakończenia pracy brzmi kusząco, nie każdy chętny z niej skorzysta. Projekty zawierają jeden kluczowy bezpiecznik finansowy. ZUS dokładnie przeanalizuje stan konta składkowego danej osoby. Emerytura stażowa zostanie przyznana wyłącznie wtedy, gdy wyliczone na podstawie zgromadzonych składek świadczenie będzie co najmniej równe kwocie emerytury minimalnej. Jeśli z matematyki ZUS-u wyjdzie niższa kwota, prawo do wcześniejszego odejścia z pracy przepadnie.

Rząd zabrał głos. Na jakim etapie są prace?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oficjalnie przygotowuje już stanowisko rządu w tej sprawie. Wiceminister Sebastian Gajewski potwierdził, że resort planuje przychylnie odnieść się do proponowanych rozwiązań, choć konieczne będzie wprowadzenie pewnych poprawek. Oficjalny dokument trafił już do uzgodnień międzyresortowych, co oznacza, że prace legislacyjne wkraczają w decydującą fazę.