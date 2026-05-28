Masz 65 lat i 35 lat stażu pracy? Taką emeryturę z ZUS dostaniesz. Poznaj kwoty brutto i netto w 2026 roku

Osoby przechodzące na emeryturę w wieku 65 lat po przepracowaniu 35 lat otrzymają z ZUS świadczenie w pełni zabezpieczające prawo do emerytury minimalnej, które od 1 marca 2026 roku wynosi dokładnie 1978,49 zł brutto (1800,43 zł netto na rękę). Ostateczna kwota zależy jednak od sumy składek zwaloryzowanych na koncie i subkoncie ZUS, wysokości kapitału początkowego oraz aktualnego wskaźnika dalszego trwania życia. Wiek 65 lat to ustawowy próg emerytalny dla mężczyzn w Polsce. Kobiety osiągają go już w wieku 60 lat. Praca przez 35 lat oznacza, że niezależnie od zgromadzonego kapitału, państwo ma obowiązek wyrównać Twoje świadczenie do najniższej gwarantowanej stawki krajowej.

Scenariusze zarobkowe: ile przeleje ZUS na konto?

Polski system opiera się na zasadzie zdefiniowanej składki. Oznacza to, że wysokość emerytury zależy od wielkości zgromadzonego kapitału (konto, subkonto i kapitał początkowy) podzielonego przez średnie dalsze trwanie życia. Państwo gwarantuje jednak minimalny poziom bezpieczeństwa finansowego dla mężczyzn legitymujących się stażem co najmniej 25 lat.

Zarobki na poziomie pensji minimalnej: emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. Po odliczeniu obowiązkowej 9-procentowej składki zdrowotnej wypłata na rękę wynosi dokładnie 1800,43 zł netto. Świadczenie to mieści się w kwocie wolnej od podatku (do 2500 zł brutto miesięcznie) i jest zwolnione z podatku dochodowego PIT.

Zarobki na poziomie 80 proc. średniej krajowej: szacowane świadczenie wynosi około 3150 zł brutto. Przełoży się to na kwotę około 2790 zł netto trafiającą na konto emeryta.

Zarobki na poziomie średniej krajowej: przy 35 latach regularnego odprowadzania składek od przeciętnego wynagrodzenia, prognozowana emerytura to około 4210 zł brutto. Po odliczeniach podatkowo-składkowych daje to kwotę około 3630 zł netto.

Zarobki wyższe: osoby o wysokich dochodach mogą liczyć na bazowe świadczenie od 5500 zł brutto wzwyż. Gwarantuje to przelew na konto w wysokości co najmniej 4640 zł netto.

Jak ZUS wylicza wysokość emerytury?

Wysokość nowej emerytury z ZUS oblicza się w prosty sposób: całkowitą kwotę składek zapisaną na koncie ubezpieczonego, powiększoną o zwaloryzowany kapitał początkowy (za lata pracy przed 1999 rokiem) oraz środki z subkonta, dzieli się przez średnie dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach. Ten drugi wskaźnik to statystyczna prognoza dożycia, ogłaszana corocznie przez GUS, która jest jednakowa dla kobiet i mężczyzn; im później zdecydujesz się zakończyć aktywność zawodową, tym mniejszy będzie ten mianownik, co bezpośrednio przełoży się na wyższe miesięczne świadczenie. Jeśli wyliczona w ten sposób kwota jest niższa od emerytury minimalnej, państwo podniesie ją do tego progu gwarantowanego, pod warunkiem, że posiadasz wymagany staż pracy wynoszący 20 lat dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn.

Jak ZUS wylicza emeryturę dla 65-latka w 2026 roku?

Algorytm ZUS opiera się na prostym działaniu matematycznym. ZUS sumuje Twój kapitał początkowy (za pracę przed 1999 rokiem) oraz składki zgromadzone na koncie głównym i subkoncie. Uwzględnia przy tym wszystkie dotychczasowe waloryzacje roczne i kwartalne. Całość zgromadzonych środków dzieli się następnie przez średnie dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach. Zgodnie z oficjalnymi tablicami Głównego Urzędu Statystycznego, dla osoby w wieku 65 lat wskaźnik ten wynosi obecnie 222,7 miesiąca. Ponieważ Twój staż pracy wynosi aż 35 lat, całkowicie omijasz ryzyko otrzymania tzw. emerytury groszowej, która dotyka osoby pracujące bez odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego.

Kiedy najlepiej złożyć wniosek w 2026 roku?

Moment złożenia dokumentów do ZUS ma gigantyczne znaczenie dla portfela. Jeśli masz już 65 lat i 35 lat stażu pracy, najbardziej opłacalnym momentem na przejście na emeryturę jest druga połowa roku - najlepiej lipiec. W czerwcu ZUS przeprowadza coroczną, potężną waloryzację składek i kapitału początkowego. Oficjalne prognozy na 2026 rok wskazują, że wskaźnik ten wyniesie ponad 9 procent. Czekając z wnioskiem do lipca, pozwalasz, aby państwo najpierw znacznie podwyższyło stan Twojego konta ubezpieczeniowego, co automatycznie przełoży się na emeryturę wyższą o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset złotych każdego miesiąca.

Zobacz również: Ulga rehabilitacyjna. Czy można odliczyć koszt fotela do masażu?

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Ile wynosi minimalna emerytura w 2026 roku? Od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura w Polsce wynosi 1978,49 zł brutto, co daje 1800,43 zł netto (na rękę). Kwota ta jest gwarantowana dla każdego mężczyzny z 25-letnim stażem oraz kobiety z 20-letnim stażem pracy.

Czy 35 lat stażu pracy gwarantuje wyższą emeryturę? Staż 35 lat gwarantuje, że nie otrzymasz emerytury groszowej. Jeśli z wyliczeń składek wyjdzie niższa kwota, ZUS podwyższy ją do poziomu emerytury minimalnej (1800,43 zł na rękę). Jeśli Twoje zarobki były wyższe niż pensja minimalna, Twój kapitał pozwoli na uzyskanie znacznie większego świadczenia.

Ile zabiera ZUS z emerytury w 2026 roku? Z każdej emerytury ZUS potrąca 9 proc. składki zdrowotnej. Dodatkowo, jeśli Twoje świadczenie przekracza kwotę 2500 zł brutto miesięcznie, od nadwyżki pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy (PIT) w wysokości 12 proc. emerytury do 2500 zł brutto są zwolnione z podatku dochodowego.

Czy przy 35 latach stażu otrzymam trzynastkę i czternastkę? Tak. Trzynasta emerytura przysługuje w pełnej wysokości (1978,49 zł brutto) bez względu na wysokość świadczenia. Czternasta emerytura w pełnej kwocie trafi do osób, których podstawowa emerytura nie przekracza 2900 zł brutto - powyżej tego progu obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę".

W którym miesiącu 2026 roku najlepiej przejść na emeryturę? Najbardziej opłacalnym miesiącem jest lipiec 2026 roku. Złożenie wniosku w tym terminie pozwala na uwzględnienie rocznej waloryzacji składek i kapitału początkowego, która odbywa się w czerwcu i według prognoz wynosi ponad 9 proc. Dzięki temu baza wyliczenia emerytury jest najwyższa.