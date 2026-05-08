W 2026 r. i przy planowaniu wydatków na 2027 r. warto sprawdzić, które ulgi przysługują seniorom z mocy przepisów, a które zależą od miejsca zamieszkania, wieku, wysokości świadczenia albo oferty konkretnego przewoźnika lub partnera programu.

Legitymacja emeryta-rencisty. Dokument, który warto mieć pod ręką

Podstawowym dokumentem potwierdzającym status emeryta lub rencisty jest legitymacja emeryta-rencisty. Może być potrzebna przy korzystaniu ze zniżek, ulg i uprawnień, m.in. w komunikacji, instytucjach kultury, placówkach oferujących rabaty dla seniorów czy przy potwierdzaniu prawa do określonych preferencji.



Od 2023 r. ZUS udostępnia także mLegitymację emeryta-rencisty w aplikacji mObywatel. Działa ona jak tradycyjny dokument. Nowi świadczeniobiorcy otrzymują ją automatycznie, a osoby, które chcą dodatkowo plastikową legitymację, mogą złożyć wniosek do ZUS na formularzu ERL.

Bezpłatne leki 65+. Ulga nie obejmuje każdego leku

Jedną z najważniejszych korzyści dla seniorów są bezpłatne leki dla osób, które ukończyły 65 lat. Uprawnienie dotyczy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych znajdujących się w odpowiednim wykazie refundacyjnym.



Nie oznacza to jednak, że każdy lek przepisany seniorowi będzie darmowy. Aby pacjent mógł skorzystać z uprawnienia, muszą być spełnione warunki refundacyjne, lek musi znajdować się w wykazie, a na recepcie powinno znaleźć się odpowiednie oznaczenie uprawnienia, czyli symbol „S”.

Zwolnienie z abonamentu RTV. Niektórzy seniorzy muszą złożyć dokumenty

Część seniorów może nie płacić abonamentu RTV. Automatycznie zwolnione są osoby, które ukończyły 75 lat - zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym abonent ukończył 75 lat.



Zwolnienie może przysługiwać także osobom, które ukończyły 60 lat, mają prawo do emerytury, a jej wysokość nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W tym przypadku konieczne jest jednak przedstawienie w placówce Poczty Polskiej dokumentu potwierdzającego uprawnienie oraz złożenie stosownego oświadczenia.

Tańsze przejazdy koleją. Dwie różne ulgi, które łatwo pomylić

Seniorzy i emeryci mogą korzystać ze zniżek kolejowych, ale trzeba odróżnić ulgę ustawową od ofert handlowych przewoźników.



Emeryci i renciści są uprawnieni do dwóch przejazdów w roku z ulgą 37 proc. w publicznym transporcie kolejowym w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych. Ulga dotyczy także współmałżonków, na których pobierane są zasiłki rodzinne. Co ważne, przejazd „tam” i „z powrotem” oznacza dwa osobne przejazdy.



Osobno działają oferty handlowe przewoźników, np. bilety seniora dla osób po ukończeniu 60 lat. Takie zniżki mogą być dostępne częściej niż dwa razy w roku, ale zależą od regulaminu konkretnego przewoźnika. Przy kontroli trzeba mieć dokument potwierdzający prawo do ulgi, np. odpowiednie zaświadczenie oraz dokument tożsamości. Przed zakupem biletu warto więc sprawdzić, która ulga jest korzystniejsza i jakiego dokumentu trzeba użyć przy kontroli.

Komunikacja miejska. W jednym mieście za darmo od 65 lat, w innym od 70 lat

Wielu seniorów może korzystać z ulg lub bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej, ale zasady nie są jednolite w całej Polsce. Decydują o nich uchwały lokalne i taryfy obowiązujące w danym mieście.



Przykładowo we Wrocławiu seniorzy mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów od dnia ukończenia 65 lat. W wielu innych miastach bezpłatna komunikacja miejska przysługuje od 70. roku życia. Często wystarczy dokument potwierdzający wiek, ale szczegółowe zasady mogą zależeć od miasta, rodzaju linii, strefy biletowej albo lokalnej karty miejskiej.

Paszport z 50 proc. ulgą dla emerytów i rencistów

Emeryci i renciści mogą zapłacić mniej za wydanie paszportu. Standardowa opłata za paszport dla osoby dorosłej wynosi 140 zł, natomiast osobom uprawnionym do 50 proc. ulgi przysługuje opłata 70 zł.



Zniżka obejmuje m.in. emerytów i rencistów. Opłata ulgowa może przysługiwać również innym osobom wskazanym w przepisach, np. osobom z niepełnosprawnością, osobom pobierającym rentę socjalną czy współmałżonkom osób z orzeczoną niepełnosprawnością pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu.

Karty seniora. Zniżki zależą od programu i miejsca zamieszkania

Osobną kategorią są karty seniora - ogólnopolskie, wojewódzkie, miejskie albo gminne. Mogą dawać zniżki m.in. w sanatoriach, przychodniach, gabinetach rehabilitacyjnych, hotelach, restauracjach, sklepach, instytucjach kultury i punktach usługowych.



Najważniejsze jest jednak to, że karty seniora nie są jednym ogólnym świadczeniem państwowym. Każdy program ma własne zasady. Niektóre karty są bezpłatne, inne wymagają opłaty albo członkostwa. Część działa tylko lokalnie, a część u partnerów wskazanych przez organizatora.



PIT-0 dla pracujących seniorów. To nie jest ulga dla każdego emeryta

W zestawieniach korzyści dla seniorów często pojawia się także ulga dla pracujących seniorów, czyli tzw. PIT-0. Trzeba jednak jasno zaznaczyć, że nie jest to rozwiązanie dla każdego emeryta pobierającego świadczenie.



Z ulgi mogą skorzystać osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny - kobiety po ukończeniu 60 lat i mężczyźni po ukończeniu 65 lat - nadal osiągają określone przychody z pracy, zlecenia lub działalności gospodarczej, podlegają z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym i nie otrzymują emerytury ani określonych świadczeń wymienionych w przepisach.



Zwolnienie obejmuje przychody do limitu 85 528 zł rocznie. Dla osób, które spełniają warunki, może to być bardzo korzystne rozwiązanie. Dla emerytów, którzy pobierają już emeryturę z ZUS, ulga zasadniczo nie będzie jednak dostępna.

Z czego seniorzy najczęściej nie korzystają?

Największy problem nie polega na braku ulg, lecz na tym, że są one rozproszone. Jedne wynikają z przepisów, inne z lokalnych uchwał, a jeszcze inne z ofert handlowych. Dlatego seniorzy często nie korzystają z korzyści, do których mają prawo albo które mogłyby zmniejszyć ich codzienne wydatki.

W 2026 r. i przed 2027 r. warto sprawdzić przede wszystkim:



• czy senior ma aktywną mLegitymację albo aktualną legitymację emeryta-rencisty;

• czy korzysta z bezpłatnych leków 65+ i czy na recepcie znajduje się oznaczenie „S”;

• czy może być zwolniony z abonamentu RTV;

• czy przy zakupie biletu kolejowego wybrano najkorzystniejszą ulgę;

• czy w miejscu zamieszkania obowiązują bezpłatne lub ulgowe przejazdy komunikacją miejską;

• czy przysługuje mu zniżka na paszport;

• czy lokalna karta seniora rzeczywiście daje zniżki w okolicy.



Takie sprawdzenie może nie przynieść jednorazowej wypłaty, ale w skali roku pozwala ograniczyć wydatki na leki, podróże, dokumenty, usługi i codzienne aktywności.