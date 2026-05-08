Ogólnopolska Karta Seniora zgodnie z aktualnymi zasadami może być bezpłatna dla mieszkańców samorządów uczestniczących w programie „Gmina Przyjazna Seniorom”. W pozostałych przypadkach trzeba liczyć się z opłatą członkowską.

Karta działa na terenie Polski, ale tylko u partnerów, którzy przystąpili do programu. Oznacza to, że karta nie daje ustawowych ulg, takich jak np. ulgi komunikacyjne wynikające z przepisów. Uprawnia natomiast do rabatów i promocji przygotowanych przez firmy, instytucje oraz organizacje współpracujące z organizatorem programu.

Kto może otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora?

Ogólnopolska Karta Seniora jest przeznaczona dla osób, które ukończyły 60. rok życia. Wiek jest podstawowym kryterium udziału w programie. Nie ma przy tym znaczenia, czy dana osoba pobiera już emeryturę, rentę, czy nadal pracuje zawodowo.



To ważne, ponieważ karta bywa potocznie kojarzona wyłącznie z emerytami. W praktyce może ją wyrobić także osoba, która ukończyła 60 lat, ale nie przeszła jeszcze na emeryturę. Program nie jest też uzależniony od wysokości dochodu, stanu zdrowia ani miejsca zatrudnienia.



Z regulaminu programu wynika, że Ogólnopolska Karta Seniora jest legitymacją członkowską w formie fizycznej. Uczestnik programu korzysta z niej osobiście, a uprawnienia związane z kartą nie mogą być przenoszone na inną osobę.

Czy Ogólnopolska Karta Seniora jest bezpłatna?

Nie zawsze. Aktualny regulamin programu przewiduje, że karta jest przeznaczona dla członków wspierających Stowarzyszenie MANKO, którzy opłacili składkę członkowską i wypełnili deklarację członkowską.



Zgodnie z regulaminem opłata wynosi:

• 35 zł - za członkostwo na 1 rok;

• 50 zł - za członkostwo na 2 lata.

Seniorzy mieszkający w samorządach, które przystąpiły do programu „Gmina Przyjazna Seniorom”, mogą wyrobić kartę bez uiszczania opłaty członkowskiej, ponieważ koszt pokrywa gmina. Dlatego przed złożeniem formularza warto sprawdzić, czy dana gmina, powiat albo województwo uczestniczy w programie.



W praktyce zasady mogą więc różnić się w zależności od miejsca zamieszkania. W jednej gminie senior może otrzymać kartę bezpłatnie w urzędzie lub wskazanej jednostce, a w innej będzie musiał samodzielnie opłacić członkostwo i wysłać dokumenty do organizatora.

Jak wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora?

Procedura zależy od tego, czy senior mieszka w samorządzie uczestniczącym w programie „Gmina Przyjazna Seniorom”. W najprostszym wariancie wystarczy zgłosić się do urzędu albo jednostki wskazanej przez samorząd, okazać dokument tożsamości i wypełnić formularz. W wielu gminach karta jest wtedy wydawana bezpłatnie albo po krótkim czasie od złożenia dokumentów.

Jeżeli senior nie mieszka w gminie partnerskiej, może ubiegać się o kartę za pośrednictwem organizatora programu. W takim przypadku trzeba:

• wypełnić formularz zgłoszeniowy;

• opłacić składkę członkowską w wysokości 35 zł albo 50 zł;

• przekazać dokumenty zgodnie z instrukcją organizatora, np. korespondencyjnie albo w biurze Stowarzyszenia MANKO w Krakowie.



Formularze zgłoszeniowe są dostępne u organizatora oraz w wybranych urzędach gmin partnerskich. Przed wysłaniem dokumentów warto sprawdzić aktualne dane kontaktowe i numer rachunku bankowego na stronie organizatora, ponieważ warunki techniczne obsługi programu mogą się zmieniać.

Czy karta jest ważna bezterminowo?

Aktualny regulamin programu wskazuje, że karta jest wydawana na czas określony, a data ważności znajduje się na jej rewersie. Okres ważności zależy od wysokości wpłaconej składki członkowskiej.



Oznacza to, że senior, który opłaci składkę w wysokości 35 zł, uzyskuje członkostwo na 1 rok, a osoba, która opłaci 50 zł - na 2 lata. Inaczej mogą wyglądać zasady w przypadku lokalnych edycji kart wydawanych przez samorządy uczestniczące w programie.

Organizator wskazywał, że karty wyrobione przed 1.10.2023 r. utraciły ważność, z wyjątkiem kart z edycji lokalnych wydanych w samorządach uczestniczących w programie. Z tego względu seniorzy, którzy posiadają kartę wydaną kilka lat temu, powinni sprawdzić, czy nadal mogą się nią posługiwać. Najbezpieczniej zweryfikować datę ważności na karcie oraz aktualne zasady programu na stronie organizatora albo w swojej gminie.