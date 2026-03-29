Rewolucja w stażu pracy od 1 maja. Nawet 6 dni dodatkowego urlopu – ale trzeba mieć ten dokument z ZUS

Najwięcej zyskają osoby, które przez lata pracowały, ale nie na etacie tylko na przykład na umowach cywilnoprawnych albo we własnej firmie. Nowe przepisy nie zadziałają jednak automatycznie w każdym przypadku, bo kluczowe będzie odpowiednie udokumentowanie tych okresów.

Od 1 maja 2026 zmiany w stażu pracy w sektorze prywatnym: Co warto wiedzieć?

Nowe przepisy dotyczące zaliczania różnych form aktywności zawodowej do stażu pracy obowiązują już w 2026 r., jednak dla pracodawców spoza sektora publicznego ich stosowanie zostało przesunięte w czasie. W praktyce dla prywatnych firm kluczową datą jest właśnie 1 maja 2026 r.

To ważny moment, bo od tego dnia działy kadr nie mogą już patrzeć wyłącznie na klasyczne okresy zatrudnienia na umowie o pracę. Przy ustalaniu stażu trzeba brać pod uwagę także inne okresy aktywności zawodowej, o ile pracownik odpowiednio je wykaże. Dla wielu osób będzie to pierwsza sytuacja, w której lata realnej pracy zaczną wreszcie przekładać się na konkretne uprawnienia pracownicze.

Co się liczy do stażu pracy? Nowe zasady od maja 2026

Największa zmiana polega na rozszerzeniu katalogu okresów, które mogą zwiększyć staż pracy. Chodzi o aktywność zawodową, która dotychczas często nie dawała takich skutków jak etat, mimo że była faktyczną pracą wykonywaną przez lata.

Do stażu pracy mogą zostać zaliczone m.in.:

okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej ,

, okresy wykonywania umowy zlecenia lub innych umów o świadczenie usług ,

, okresy wykonywania umowy agencyjnej ,

, okresy współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej ,

, niektóre okresy pracy za granicą , jeśli zostaną odpowiednio udokumentowane,

, jeśli zostaną odpowiednio udokumentowane, wybrane okresy związane z ulgami i szczególnymi rozwiązaniami dotyczącymi przedsiębiorców.

W praktyce oznacza to, że ktoś, kto przez wiele lat prowadził firmę albo pracował na zleceniu, nie będzie już automatycznie traktowany tak, jakby zawodowo zaczynał od zera tylko dlatego, że przechodzi na etat.

Zmiany w zaliczaniu okresów do stażu pracy od 1 maja 2026 r.

Okres przed zmianami Okres po zmianach (od 1 maja 2026) Tylko umowa o pracę Umowa o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza, praca za granicą, współpraca przy firmie Staż wyliczany tylko na podstawie umowy o pracę Staż uwzględniający zlecenia, działalność i inne okresy zawodowe Brak uznania dla niektórych form aktywności Wszystkie formy aktywności zawodowej uwzględnione przy naliczaniu uprawnień

Jak zyskać nawet 6 dni dodatkowego urlopu dzięki nowym przepisom?

Najbardziej wyrazisty skutek tej zmiany dotyczy urlopu wypoczynkowego. Zasada jest prosta: pracownik ma prawo do 20 dni urlopu, jeśli jego staż pracy jest krótszy niż 10 lat, i do 26 dni, gdy staż wynosi co najmniej 10 lat.

To właśnie dlatego tak często pojawia się informacja o możliwych 6 dodatkowych dniach wolnego. Jeżeli pracownik miał dotąd wyliczone mniej niż 10 lat stażu, ale po doliczeniu zleceń, działalności gospodarczej albo innych uwzględnianych okresów przekroczy ten próg, może przejść z 20 na 26 dni urlopu.

Ważne Nie każdy odczuje tę zmianę tak samo. Osoby, które już wcześniej miały ponad 10 lat stażu, nie zyskają dodatkowych dni urlopu, ale nowe zasady mogą mieć dla nich znaczenie przy dodatku stażowym, nagrodzie jubileuszowej czy innych świadczeniach zależnych od długości zatrudnienia.

Kto skorzysta najwięcej na zmianach w stażu pracy?

Największymi beneficjentami zmian będą osoby, które przez lata pracowały poza klasycznym etatem, a dziś są zatrudnione w firmach prywatnych albo dopiero planują przejście na umowę o pracę.

Najczęściej chodzi o:

osoby, które wcześniej pracowały na zleceniu,

byłych lub obecnych przedsiębiorców,

osoby wykonujące pracę za granicą,

osoby współpracujące przy działalności gospodarczej,

pracowników branż, w których funkcjonują dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe.

To właśnie ta grupa najczęściej miała poczucie, że system nie uznaje jej rzeczywistego doświadczenia zawodowego. Od 1 maja 2026 r. ten rozdźwięk ma zostać w dużej mierze ograniczony.

Dlaczego nowe przepisy dotyczące stażu pracy nie działają automatycznie?

To jedna z najważniejszych praktycznych kwestii. Samo przekonanie pracownika, że kiedyś prowadził działalność albo przez kilka lat pracował na zleceniu, nie wystarczy jeszcze do automatycznego przeliczenia stażu przez pracodawcę.

Kluczowe będzie udokumentowanie tych okresów. W praktyce dla wielu osób oznacza to konieczność uzyskania odpowiednich zaświadczeń, przede wszystkim z ZUS, i przekazania ich pracodawcy. Dopiero wtedy dział kadr będzie mógł prawidłowo uwzględnić wcześniejsze okresy aktywności zawodowej przy naliczaniu urlopu i innych uprawnień.

Dla części pracowników maj nie będzie więc momentem natychmiastowego wzrostu uprawnień, ale początkiem porządkowania dokumentów. Im szybciej to zrobią, tym szybciej nowe zasady mogą przełożyć się na ich sytuację w pracy.

Nowe przepisy oznaczają nie tylko więcej urlopu. Co jeszcze zyskasz?

Choć w nagłówkach dominuje temat 6 dodatkowych dni wolnego, zmiana jest znacznie szersza. Staż pracy ma znaczenie nie tylko przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego, ale również przy innych uprawnieniach pracowniczych.

W zależności od miejsca zatrudnienia i obowiązujących regulacji w grę mogą wchodzić:

dodatki stażowe,

nagrody jubileuszowe,

niektóre odprawy,

inne świadczenia uzależnione od długości zatrudnienia.

Dla części pracowników to może oznaczać wyższe miesięczne wynagrodzenie. Dla innych — szybsze dojście do kolejnego progu uprawnień albo świadczenia, które wcześniej wydawało się odległe o kilka lat.

Jakie błędy mogą cię kosztować utratę uprawnień do stażu pracy?

Nowe przepisy są korzystne, ale nie oznaczają pełnej dowolności. Najważniejsza pułapka polega na tym, że tych samych okresów nie można liczyć podwójnie. Jeżeli różne formy aktywności zawodowej nakładały się na siebie, do stażu nie wlicza się ich dwa razy tylko dlatego, że dana osoba jednocześnie prowadziła firmę i wykonywała jeszcze inne zajęcie. W takich przypadkach uwzględnia się rozwiązanie przewidziane przez przepisy, a nie prostą sumę wszystkich aktywności.

To ważne, bo właśnie tu może pojawić się największe rozczarowanie osób, które próbują samodzielnie policzyć swój nowy staż i zakładają, że każda forma pracy zwiększy go w pełnym wymiarze.

Zmiany w stażu pracy – co muszą wiedzieć pracodawcy?

Dla firm prywatnych maj 2026 r. oznacza nie tylko zmianę w przepisach, ale także praktyczny obowiązek uporządkowania polityki kadrowej. Pracodawcy muszą przygotować się na wnioski pracowników, analizę dokumentów i ewentualne korekty dotyczące urlopu, dodatków stażowych czy innych świadczeń zależnych od stażu.

Ważne W części przypadków przełoży się to po prostu na wyższe koszty zatrudnienia. Z drugiej strony zmiana porządkuje sytuację osób, które przez lata zdobywały doświadczenie zawodowe poza etatem i do tej pory nie widziały tego w swoich pracowniczych uprawnieniach.

Z punktu widzenia pracownika sprawa jest bardzo konkretna. Dla jednych będzie to więcej wolnego jeszcze w tym roku. Dla innych — wyższy dodatek albo formalne uznanie lat pracy, które wcześniej nie dawały niemal żadnych korzyści po przejściu na etat. I właśnie dlatego ten temat budzi tak duże emocje: chodzi jednocześnie o pieniądze, czas wolny i poczucie elementarnej sprawiedliwości.

Podstawa prawna