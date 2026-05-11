Monitoring pracownika - podstawa prawna

Zasady monitoringu pracowników reguluje przede wszystkim art. 22² oraz art. 22³ Kodeksu pracy. Przepisy te określają:

kiedy możliwy jest monitoring wizyjny pracowników,

czy pracodawca może kontrolować komputer służbowy,

kiedy dopuszczalny jest monitoring poczty elektronicznej pracownika,

jakie granice ma kontrola aktywności pracownika.

Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracodawca może monitorować pracownika wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne i proporcjonalne do celu kontroli.

Monitoring w zakładzie pracy - co może kontrolować pracodawca?

Przepis art. 22² Kodeksu pracy reguluje zasady stosowania monitoringu w miejscu pracy. Regulacja ta odnosi się przede wszystkim do monitoringu wizyjnego, ale jednocześnie określa podstawowe granice dopuszczalnej kontroli pracowników przez pracodawcę.

Kiedy monitoring wizyjny pracowników jest legalny?

Pracodawca może wprowadzić monitoring wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do:

zapewnienia bezpieczeństwa pracowników,

ochrony mienia,

kontroli produkcji,

ochrony informacji poufnych,

zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Oznacza to, że monitoring nie może być stosowany dowolnie ani „na wszelki wypadek”. Każda forma kontroli musi mieć konkretny i uzasadniony cel.

Czy monitoring może naruszać prywatność pracownika?

Przepisy kodeksu pracy wyraźnie wskazuje, że monitoring:

nie może naruszać godności pracownika,

nie może ingerować nadmiernie w prywatność,

musi być proporcjonalny do celu kontroli.

Co więcej przepisy przewidują również szczególną ochronę niektórych pomieszczeń, takich jak:

szatnie,

pomieszczenia sanitarne,

stołówki,

palarnie.

Monitoring poczty elektronicznej pracownika – kiedy jest dopuszczalny?

Z kolei przepis art. 22³ Kodeksu pracy dotyczy monitoringu służbowej poczty elektronicznej oraz innych form kontroli aktywności pracownika związanych z korzystaniem z narzędzi pracy.

Czy pracodawca może kontrolować służbową pocztę e-mail?

Pracodawca może monitorować służbową pocztę elektroniczną pracownika, jeżeli jest to konieczne do:

zapewnieniu organizacji pracy,

ochronie danych i tajemnicy przedsiębiorstwa,

zapewnieniu bezpieczeństwa systemów IT,

kontroli prawidłowego korzystania z narzędzi pracy,

zapewnieniu ciągłości obsługi klientów i procesów.

Co szczególnie istotne, pracodawca może więc uzyskać dostęp do służbowej skrzynki np. podczas nieobecności pracownika, ale wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów służbowych.

Czy pracodawca może czytać prywatne wiadomości?

Co do zasady pracodawca nie może czytać prywatnych wiadomości pracownika, bowiem nawet jeśli pracownik korzysta ze służbowego e-maila prywatnie mimo obowiązującego zakazu, pracodawca powinien respektować:

tajemnicę korespondencji,

dobra osobiste pracownika,

prawo do prywatności.

Powyższe wynika z przepisu art. 223 §2 Kodeksu pracy, zgodnie z którym Monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika.

Oznacza to, że monitoring poczty elektronicznej nie daje pracodawcy prawa do swobodnego przeglądania prywatnej korespondencji pracownika.

Czy pracodawca może przekazać dostęp do skrzynki e-mail innemu pracownikowi?

Jeśli jest to konieczne dla zapewnienia ciągłości pracy, to pracodawca może przekazać dostęp do skrzynki e-mail innemu pracownikowi. Niemniej jednak dostęp powinien jednak:

ograniczać się do spraw służbowych,

wynikać z wewnętrznych procedur,

być zgodny z zasadą proporcjonalności.

Jednakże pracodawca nie powinien natomiast udostępniać innym pracownikom prywatnej korespondencji znajdującej się na służbowym koncie e-mail.

Jakie obowiązki informacyjne ma pracodawca przy monitoringu pracowników?

Przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawcę szereg obowiązków związanych z wdrożeniem monitoringu w miejscu pracy. Z regulacji tych wynika, że monitoring pracowników musi być transparentny, legalny i odpowiednio udokumentowany.

I. PRACODAWCA MUSI OKREŚLIĆ ZASADY MONITORINGU

Cele, zakres oraz sposób stosowania monitoringu powinny zostać uregulowane:

w układzie zbiorowym pracy,

regulaminie pracy,

albo w obwieszczeniu - jeśli pracodawca nie ma obowiązku tworzenia regulaminu pracy.

W praktyce oznacza to, że pracodawca powinien jasno wskazać:

co podlega monitoringowi,

w jakim celu monitoring jest prowadzony,

jakie dane są zbierane,

jak długo dane będą przechowywane,

kto ma dostęp do nagrań lub informacji.

Przykład

Pracodawca może w regulaminie pracy wskazać, że:

monitoruje służbowe skrzynki e-mail wyłącznie w celu zapewnienia ciągłości obsługi klientów,

zapisuje logi logowania do systemu,

kontroluje pobieranie plików ze względu na bezpieczeństwo danych firmy.

Nie powinien natomiast stosować nieograniczonej kontroli bez wskazania celu monitoringu.

II. PRACOWNIK MUSI ZOSTAĆ WCZEŚNIEJ POINFORMOWANY O MONITORINGU

Kodeks pracy wyraźnie wskazuje, że pracodawca powinien poinformować pracowników o wprowadzeniu monitoringu co najmniej 2 tygodnie przed jego uruchomieniem. Informacja powinna zostać przekazana w sposób przyjęty w danej firmie, np.:

mailowo,

poprzez intranet,

ogłoszenie,

komunikat wewnętrzny.

Dodatkowo nowy pracownik, jeszcze przed dopuszczeniem do pracy, powinien otrzymać informacje dotyczące monitoringu w formie papierowej lub elektronicznej. To oznacza, że:

monitoring „ukryty” co do zasady jest niedopuszczalny,

pracownik powinien wiedzieć, że jest monitorowany,

pracodawca musi spełnić obowiązki informacyjne wynikające również z RODO.

Przykład:

Pracodawca może wysłać pracownikom komunikat, że:

służbowe komputery są objęte monitoringiem aktywności,

firma analizuje logowania do systemów oraz historię korzystania z internetu,

służbowa poczta elektroniczna może podlegać kontroli w zakresie związanym z organizacją pracy.

Nieprawidłowe byłoby natomiast potajemne instalowanie programu śledzącego aktywność pracownika bez wcześniejszego poinformowania go o tym.

III. MONITORING MUSI BYĆ WIDOCZNY

Przepisy wymagają również odpowiedniego oznaczenia monitorowanych pomieszczeń i terenu lub skrzynki e-mail. Pracodawca powinien:

umieścić widoczne oznaczenia,

zastosować odpowiednie znaki lub komunikaty,

zrobić to najpóźniej dzień przed uruchomieniem monitoringu.

Przykład

Przy logowaniu do służbowego komputera może pojawiać się komunikat, np. „Korzystanie z urządzenia podlega monitoringowi zgodnie z regulaminem pracy oraz polityką bezpieczeństwa IT”. Podobnie pracownik może otrzymać informację, że:

służbowa poczta e-mail jest monitorowana,

aktywność w systemach firmowych może być rejestrowana,

dane z monitoringu są przechowywane przez określony czas.

Takie działania pomagają wykazać, że monitoring był prowadzony zgodnie z Kodeksem pracy i zasadą transparentności wynikającą z RODO.

Monitoring komputera i poczty elektronicznej a RODO

Monitoring komputera służbowego oraz poczty elektronicznej wiąże się również z przetwarzaniem danych osobowych, dlatego pracodawca musi przestrzegać zasad wynikających z RODO. Zatem, jakie zasady RODO mają zastosowanie do monitoringu pracowników? Przede wszystkim pracodawca powinien przestrzegać zasad:

legalności przetwarzania danych,

minimalizacji danych,

ograniczenia celu,

proporcjonalności,

bezpieczeństwa danych,

ograniczenia czasu przechowywania danych.

W praktyce oznacza to, że pracodawca powinien być w stanie wykazać:

dlaczego monitoring był konieczny,

jaki był jego zakres,

jakie dane były zbierane,

kto miał dostęp do danych,

jak długo dane były przechowywane.

Monitoring pracy zdalnej - czy pracodawca może kontrolować home office?

W 2026 roku coraz więcej firm stosuje również monitoring pracy zdalnej. Pracodawca może kontrolować:

aktywność na służbowym komputerze,

czas logowania,

korzystanie z firmowych systemów,

bezpieczeństwo danych,

wykorzystanie sprzętu służbowego.

Monitoring pracy zdalnej również musi jednak:

być proporcjonalny,

respektować prywatność pracownika,

spełniać wymogi Kodeksu pracy i RODO.

Podsumowanie

Pracodawca może kontrolować służbowy komputer oraz pocztę elektroniczną pracownika, jednak wyłącznie w granicach określonych przez przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy RODO. Monitoring pracowników musi mieć uzasadniony cel, być proporcjonalny oraz odpowiednio zakomunikowany pracownikom. W praktyce największe znaczenie mają przede wszystkim przejrzyste zasady korzystania ze sprzętu służbowego, odpowiednie procedury wewnętrzne oraz prawidłowe spełnienie obowiązków informacyjnych. Oznacza to, że pracodawca może monitorować aktywność na komputerze służbowym, kontrolować służbową pocztę elektroniczną czy analizować logi systemowe, ale nie może prowadzić nieograniczonej ani ukrytej kontroli naruszającej prywatność pracownika. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni pamiętać, że prawo do monitoringu nie oznacza prawa do dowolnej ingerencji w życie prywatne czy prywatną korespondencję pracownika.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy pracodawca może sprawdzić historię przeglądania?

Tak, jeśli dotyczy to służbowego sprzętu i pracownik został wcześniej poinformowany o monitoringu.

Czy monitoring pracy zdalnej jest legalny?

Tak, pod warunkiem że jest proporcjonalny i zgodny z Kodeksem pracy oraz RODO.

Czy pracodawca może nagrywać rozmowy pracowników?

Wyłącznie w określonych sytuacjach i po spełnieniu obowiązków informacyjnych.

Czy pracodawca może wejść na prywatną skrzynkę pracownika?

Nie - prywatna korespondencja podlega ochronie prawnej.

Czy pracodawca może monitorować Teams, Slack lub komunikatory służbowe?

Tak, jeśli komunikatory stanowią narzędzie pracy i monitoring służy organizacji pracy lub bezpieczeństwu danych.

Czy pracownik musi wyrazić zgodę na monitoring?

Co do zasady nie jest wymagana zgoda pracownika, ale pracodawca musi spełnić obowiązki informacyjne wynikające z Kodeksu pracy i RODO.