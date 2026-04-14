Bank zwrócił odsetki od kredytu. Co z ulgą odsetkową?

Ulga odsetkowa na prawach nabytych. Kto odlicza odsetki od kredytu 2002–2006

Ulga odsetkowa na zasadzie praw nabytych przysługiwała i nadal przysługuje osobom, które zawarły umowę kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe między 1 stycznia 2002 r. a 31 grudnia 2006 r. Od dochodu (przychodu) tacy podatnicy mogą nadal odliczyć wydatki na spłatę odsetek od:

kredytu mieszkaniowego,

kredytu refinansowego, tj. kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu

mieszkaniowego,

każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego lub kredytu refinansowego.

Co, jeżeli podatnik podpisał ugodę lub kredyt zostanie unieważniony, a bank zwrócił mu wcześniej odliczone odsetki?

Zwrot ulgi odsetkowej po ugodzie lub unieważnieniu kredytu. Odsetki dolicza się do przychodu

W takiej sytuacji ulgę trzeba zwrócić. Nie ma znaczenia, że część rozliczeń już się przedawniła. Przy tym nie trzeba korygować wcześniej złożonych zeznań ani płacić odsetek od zaległości podatkowych. Jak więc to zrobić? W zeznaniu podatkowym składanym za rok zwrotu należy doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone. Zwróconą kwotę odsetek, które były odliczone w ramach ulgi odsetkowej, podatnik musi wykazać wraz z innymi przychodami opodatkowanymi skalą podatkową w zeznaniu rocznym.

Potwierdzają to liczne interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, np. z 2 kwietnia 2026 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.11.2026.1.TR).

Wystąpił o nią mężczyzna, który zawarł z bankiem umowę kredytu hipotecznego w 2006 r. Natomiast ulgę odsetkową odliczał w rocznych zeznaniach PIT składanych za lata 2008–2020. W lipcu 2025 r. sąd orzekł nieważność umowy, a bank zwrócił mu zapłacone odsetki.

Dyrektor KIS potwierdził, że musi on je doliczyć do swojego przychodu za 2025 r. Powołał się tu na art. 45 ust. 3a ustawy o PIT. Zgodnie z nim: „jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.”

Jak podkreślił organ, z przepisu tego wynika, że zwrot odsetek przez bank należy rozliczyć w zeznaniu składanym za ten rok, w którym do tego dojdzie. Jednocześnie przepis ten wskazuje, że doliczenia dokonuje podatnik, który uprzednio odliczył zwrócone kwoty – podkreślił dyrektor KIS.

Interpretacje KIS: Zwrot odsetek rozlicza się w roku zwrotu

Podobnie organ stwierdził m.in. w interpretacjach z: