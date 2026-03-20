Ulga termomodernizacyjna

Chociaż jeszcze kilka lat temu fiskus pozwalał właścicielom i współwłaścicielom domów potrącać w ramach ulgi na ocieplanie domu wydatki na zakup i montaż klimatyzacji, to obecnie prezentuje niekorzystną wykładnię w tym zakresie. Potwierdza to najnowsza interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 marca 2026 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.62.2026.3.JK).

Twierdzi, że takiego wydatku nie ma w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1128). A tylko te zawarte w tym katalogu można odliczyć.

Co więcej, szef Krajowej Administracji Skarbowej regularnie zmienia z urzędu wszystkie korzystne rozstrzygnięcia. Tylko w marcu 2026 r. wydał aż sześć takich interpretacji zmieniających (DOP3.8222.16.2026.EILK, DOP3.8222.28.2026.CNRU, DOP3.8222.4.2026.HTCE, DOP3.8222.17.2026.EILK, DOP3.8222.11.2026.HTCE, DOP3.8222.10.2026.HTCE). Potwierdzają one, że w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie można rozliczyć kosztów klimatyzacji, nawet gdy podatnik twierdzi, że jest w niej wbudowana pompa ciepła. Przypomnijmy, że sama pompa ciepła znajduje się we wspomnianym rozporządzeniu (i koszty z nią związane można rozliczyć).

Ulga rehabilitacyjna

Co innego, jeżeli chodzi o ulgę rehabilitacyjną. W ramach tej preferencji można rozliczyć koszty klimatyzacji. Potwierdza to interpretacja z 12 marca 2026 r. (0113-KDIPT2-2.4011.77.2026.1.KK).

Wystąpiła o nią kobieta, która ma niepełnosprawną córkę. Kobieta tłumaczyła, że ze względu na stan zdrowia dziecka musi zapewnić w domu stabilne warunki termiczne. Tymczasem dom, w którym mieszkają, w ciepłych miesiącach ulega przegrzaniu. Problem ten dotyczy szczególnie użytkowego poddasza, gdzie córka przebywa na co dzień. W związku z tym w 2025 r. wykonano instalację klimatyzacji w budynku.

Dyrektor KIS potwierdził, że kobieta może odliczyć te koszty w rozliczeniu PIT. Wyjaśnił, że jest to wydatek na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, w tym m.in. wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o PIT).

Podobnie dyrektor KIS stwierdził np. w interpretacji z 5 lutego 2026 r. (0114-KDIP3-2.4011.1081.2025.2.JK3) oraz z 2 lutego 2026 r. (0112-KDSL1-1.4011.768.2025.3.MK).