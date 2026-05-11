Krajowy System e-Faktur obejmuje coraz szerszy krąg podmiotów, a jego wdrożenie w 2026 roku budzi szczególne wątpliwości w sektorze organizacji pozarządowych. Fundacje i stowarzyszenia, mimo że nie są klasycznymi przedsiębiorcami, mogą być objęte obowiązkami w zakresie e-fakturowania. Kluczowe znaczenie ma nie forma prawna organizacji, lecz jej status na gruncie podatku VAT oraz charakter wykonywanej działalności.
W praktyce oznacza to, że część NGO będzie zobowiązana do wystawiania i odbierania faktur w systemie KSeF, inne natomiast pozostaną poza obowiązkiem wystawiania dokumentów, ale nadal będą musiały przygotować się na ich odbiór. W artykule wyjaśniamy, kiedy fundacje i stowarzyszenia podlegają KSeF, jakie obowiązki na nich ciążą oraz jak wygląda harmonogram wdrożenia systemu.
Obowiązkowy KSeF – harmonogram wdrożenia 2026/2027
Obowiązek korzystania z KSeF został rozłożony etapowo:
1 lutego 2026 r.
- obowiązek dla największych podatników (sprzedaż powyżej 200 mln zł),
- rozpoczęcie funkcjonowania systemu w trybie obowiązkowym dla wybranych podmiotów,
- możliwość odbioru faktur przez wszystkich uczestników systemu.
1 kwietnia 2026 r.
- obowiązek dla pozostałych przedsiębiorców,
- objęcie systemem większości podatników w Polsce,
- w praktyce również fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą.
1 stycznia 2027 r.
- pełne objęcie systemem najmniejszych podmiotów,
- dodatkowe uproszczenia przejściowe dla mikrofirm.
KSeF a fundacje i stowarzyszenia – czy NGO są objęte systemem?
Czy fundacje i stowarzyszenia podlegają KSeF? Tak, fundacje i stowarzyszenia podlegają KSeF, o ile spełniają przesłanki uznania ich za podatników VAT lub dokonują czynności związanych z fakturowaniem, niezależnie od ich formy prawnej i celu działania.
Od 1 lutego 2026 r. korzystanie z KSeF stało się obowiązkowe i z uwzględnieniem ustawowych okresów przejściowych obejmie wszystkich podatników VAT. Oznacza to, że system nie jest ograniczony wyłącznie do przedsiębiorców, lecz obejmuje również organizacje pozarządowe, takie jak fundacje i stowarzyszenia. Kluczowe znaczenie ma przepis art. 15 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnikiem może być każdy podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą, niezależnie od celu jej prowadzenia. W konsekwencji status non-profit nie wyłącza obowiązków w zakresie fakturowania.
Obowiązek KSeF wobec fundacji i stowarzyszeń - stanowisko Ministerstwa Finansów
Powyższe znajduje bezpośrednie potwierdzenie w oficjalnym materiale Ministerstwa Finansów, tj. w dokumencie „Podręcznik KSeF w organizacjach pozarządowych” https://ksef.podatki.gov.pl/media/sklgsx10/podrecznik-ksef-w-organizacjach-pozarzadowych-v10-19022026.pdf
Zgodnie z jego treścią:
„Obowiązek ten dotyczy nie tylko przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, lecz także m.in. organizacji pozarządowych, takich jak fundacje czy stowarzyszenia, które wystawiają faktury w związku z wykonywaniem działalności o charakterze odpłatnym (uznanej za działalność gospodarczą w rozumieniu VAT) lub które otrzymują faktury zakupowe.”
Wynika z tego jednoznacznie, że:
- fundacje i stowarzyszenia są objęte KSeF, jeżeli występują jako podatnicy VAT,
- decydujące znaczenie ma charakter czynności (odpłatna działalność gospodarcza), a nie forma prawna,
- obowiązek może dotyczyć również organizacji zwolnionych z VAT, jeżeli wystawiają faktury.
KSeF także dla organizacji wyłącznie odbierających faktury
Co istotne, podręcznik wprost wskazuje również na obowiązki organizacji, które nie wystawiają faktur, lecz wyłącznie je otrzymują:
„Organizacje pozarządowe muszą przygotować się do KSeF, nawet jeśli nie będą wystawiać faktur, a będą tylko ich odbiorcami. Obowiązki związane z KSeF dotyczą bowiem także organizacji, które nie wystawiają faktur, a wyłącznie je otrzymują (np. w związku z otrzymanymi i rozliczanymi dotacjami, grantami).”
W praktyce oznacza to, że:
- KSeF obejmuje również obieg kosztowy NGO,
- organizacje muszą być przygotowane do odbioru faktur zakupowych w systemie,
- obowiązek dotyczy także rozliczeń związanych z grantami i dotacjami.
Status podatnika VAT jako kluczowy warunek
Fundacje i stowarzyszenia nie zostały wyłączone z obowiązku stosowania KSeF. Zgodnie z art. 106ga ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych dotyczy podatników. Jednocześnie art. 15 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że podatnikiem jest każdy podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą, niezależnie od celu jej prowadzenia.
Oznacza to, że:
- fundacja może być podatnikiem VAT,
- stowarzyszenie może być podatnikiem VAT,
- charakter non-profit nie wyłącza obowiązków podatkowych.
W konsekwencji organizacje pozarządowe wchodzą w zakres KSeF, jeżeli wykonują czynności uznawane za działalność gospodarczą na gruncie VAT.
Zakres obowiązków fundacji i stowarzyszeń w KSeF
I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR W KSEF (B2B)
Jeżeli fundacja lub stowarzyszenie:
- świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców,
- dokonuje sprzedaży w relacjach B2B,
- wystawia faktury (również zwolnione z VAT),
to jest zobowiązana do wystawiania faktur w KSeF.
WAŻNE - obowiązek ten dotyczy również podmiotów zwolnionych z VAT - zarówno podmiotowo, jak i przedmiotowo.
II. BRAK OBOWIĄZKU W RELACJACH B2C
W przypadku sprzedaży na rzecz konsumentów:
- korzystanie z KSeF nie jest obowiązkowe,
- organizacja może dokumentować sprzedaż poza systemem.
WAŻNE - dobrowolne wystawienie faktury wymaga jednak jej udostępnienia odbiorcy w formie poza KSeF (np. PDF lub wydruk).
III. OBOWIĄZEK ODBIORU FAKTUR PRZEZ KSEF
Istotnym elementem reformy jest również obowiązek odbioru faktur z KSeF. Od 1 lutego 2026 r. fundacje i stowarzyszenia będące podatnikami VAT będą zobowiązane do:
- odbierania faktur zakupowych przez KSeF,
- korzystania z systemu w obiegu kosztowym.
Dotyczy to m.in.:
- usług telekomunikacyjnych,
- mediów,
- paliwa,
- usług księgowych,
- zakupów od dostawców B2B.
Wdrożenie KSeF w fundacji i stowarzyszeniach
Organizacje powinny przygotować się operacyjnie:
- wdrożenie systemu księgowego zgodnego z KSeF,
- nadanie uprawnień użytkownikom,
- określenie osoby odpowiedzialnej za fakturowanie,
- szkolenie personelu,
- aktualizacja procedur finansowych.
Zakres wyłączony z KSeF - darowizny i dotacje
Nie wszystkie przepływy finansowe w organizacjach pozarządowych podlegają KSeF. Poza systemem KSeF pozostają w szczególności:
- darowizny,
- dotacje i subwencje,
- środki z 1,5% podatku.
Wynika to z faktu, że:
- nie stanowią one wynagrodzenia za usługę,
- nie podlegają opodatkowaniu VAT,
- nie są dokumentowane fakturą.
KSeF a działalność mieszana NGO
W praktyce fundacje i stowarzyszenia mogą prowadzić działalność o charakterze mieszanym:
- działalność statutową finansowaną z dotacji (poza KSeF),
- działalność odpłatną lub gospodarczą (objętą KSeF).
Oznacza to konieczność rozdzielenia obiegu dokumentów, odrębnej ewidencji księgowej i właściwego przypisania faktur do właściwych źródeł przychodów.
Podsumowanie
Fundacje i stowarzyszenia nie są wyłączone z obowiązku korzystania z Krajowy System e-Faktur (KSeF), co oznacza, że KSeF dla organizacji pozarządowych obejmuje również sektor NGO w zakresie, w jakim pełnią one funkcję podatnika VAT. Decydujące znaczenie ma status podatnika w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, a nie forma prawna ani cel działalności. Oznacza to, że czy fundacja musi korzystać z KSeF zależy wyłącznie od tego, czy wykonuje działalność gospodarczą, wystawia faktury lub otrzymuje faktury zakupowe związane z prowadzoną działalnością. W praktyce KSeF a organizacje pozarządowe obejmuje zarówno obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w relacjach B2B, jak i obowiązek odbioru faktur przez system w obiegu kosztowym. Potwierdzają to również wytyczne Ministerstwa Finansów zawarte w „Podręczniku KSeF w organizacjach pozarządowych”, które jednoznacznie wskazują, że system dotyczy także fundacji i stowarzyszeń. W konsekwencji obowiązki KSeF dla stowarzyszeń i fundacji 2026 oznaczają konieczność dostosowania procedur księgowych, obiegu dokumentów oraz systemów finansowych. Dotyczy to w szczególności organizacji, które prowadzą działalność odpłatną, rozliczają granty lub funkcjonują w modelu mieszanym (statutowo-gospodarczym).
FAQ – najczęściej zadawane pytania
Czy fundacje muszą korzystać z KSeF?
Fundacja podlega obowiązkowi korzystania z Krajowy System e-Faktur (KSeF) wtedy, gdy spełnia warunki bycia podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT lub wykonuje działalność odpłatną uznawaną za działalność gospodarczą. W praktyce oznacza to, że obowiązek może dotyczyć zarówno fundacji prowadzących działalność gospodarczą, jak i tych, które sporadycznie wystawiają faktury np. za usługi szkoleniowe, najem czy sprzedaż usług.
Czy stowarzyszenia są objęte KSeF?
Tak, stowarzyszenia również mogą być objęte KSeF. Jeżeli stowarzyszenie:
- świadczy usługi odpłatne,
- sprzedaje towary lub usługi firmom,
- wystawia faktury w obrocie gospodarczym,
to musi korzystać z KSeF na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy.
