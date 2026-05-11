Wielu podatników zastanawia się, czy faktura korygująca również musi zostać przesłana do KSeF, czy może w drodze wyjątku dopuszczalna jest tradycyjna forma PDF. Zrozumienie, jak działa obowiązkowa korekta faktury w systemie e-faktur, jest kluczowe, aby zachować ciągłość rozliczeń i uniknąć sankcji skarbowych.

W poniższym artykule wyjaśniamy, jak w 2026 roku wygląda relacja między dokumentem pierwotnym a korygującym w cyfrowym obiegu dokumentów.

Czym jest faktura korygująca i kiedy się ją wystawia?

Zgodnie z art. 106j ustawy o VAT, faktura korygująca jest wystawiana w przypadku, gdy po wystawieniu faktury pierwotnej dochodzi do zmiany danych mających wpływ na rozliczenie podatku.

W praktyce oznacza to, że faktura korygująca stanowi kontynuację dokumentu pierwotnego i jest z nim bezpośrednio powiązana.

Fakturę korygującą wystawia się w szczególności, gdy:

zmienia się podstawa opodatkowania lub kwota podatku,

następuje zwrot towarów lub opakowań,

następuje zwrot całości lub części zapłaty (np. zaliczki),

stwierdzono błąd lub pomyłkę w fakturze pierwotnej,

konieczna jest korekta dowolnej pozycji faktury.

Co musi zawierać faktura korygująca?

Zgodnie z ustawą o VAT, faktura korygująca powinna zawierać m.in.:

numer kolejny oraz datę wystawienia,

numer identyfikujący fakturę w KSeF (jeżeli faktura pierwotna została wystawiona w systemie),

dane z faktury pierwotnej (w tym dane stron transakcji, numer i datę faktury),

nazwę towaru lub usługi objętej korektą,

kwoty korekty podstawy opodatkowania lub VAT (jeśli mają wpływ na rozliczenie),

prawidłową treść korygowanych pozycji (gdy korekta dotyczy błędów merytorycznych).

Dodatkowo faktura korygująca może zawierać:

oznaczenie „FAKTURA KORYGUJĄCA” lub „KOREKTA”,

przyczynę korekty.

Faktura korygująca a KSeF - kluczowa zasada

W praktyce obrotu gospodarczego obowiązuje zasada, iż faktura korygująca powinna być wystawiona w tej samej formie co faktura pierwotna. Oznacza to, że forma korekty zależy bezpośrednio od tego, w jakim systemie została wystawiona faktura pierwotna.

Czy faktura korygująca musi być przesłana do KSeF?

Tak, co do zasady faktura korygująca musi być przesłana do KSeF, jeżeli faktura pierwotna została wystawiona w tym systemie. Wynika to z zasady ciągłości dokumentacyjnej, zgodnie z którą faktura korygująca „podąża” za fakturą pierwotną i jest częścią tego samego cyklu fakturowania w KSeF. W praktyce oznacza to, że:

korekta nie jest odrębnym dokumentem,

jest elementem historii faktury w systemie,

musi zostać zarejestrowana w KSeF, jeśli dotyczy faktury ustrukturyzowanej.

Zasada ciągłości dokumentów w KSeF

Wprowadzenie KSeF zmieniło sposób funkcjonowania faktur w obrocie gospodarczym. Obecnie:

faktura pierwotna i korekta są powiązane w systemie,

każda zmiana danych transakcji jest widoczna w KSeF,

system tworzy pełną historię dokumentu i jego modyfikacji.

Dzięki temu administracja skarbowa uzyskuje pełną przejrzystość rozliczeń VAT i możliwość ich automatycznej weryfikacji.

Praktyczne skutki dla przedsiębiorców

W praktyce oznacza to, że:

faktury korygujące do faktur z KSeF muszą być wystawiane w KSeF,

nie ma możliwości swobodnego stosowania formy papierowej lub PDF w trybie standardowym,

wszystkie korekty są częścią jednolitego cyfrowego obiegu dokumentów.

Co musi zawierać faktura korygująca wystawiona w KSeF?

Faktura korygująca wystawiana w KSeF musi zawierać elementy wynikające z ustawy o VAT oraz struktury faktury ustrukturyzowanej, w szczególności dane identyfikacyjne, dane faktury pierwotnej oraz informacje o zakresie korekty i jej skutkach podatkowych.

KATEGORIA WYMAGANE DANE DANE FORMALNE FAKTURY KORYGUJĄCEJ • numer kolejny faktury korygującej • data wystawienia faktury korygującej POWIĄZANIE Z FAKTURĄ PIERWOTNĄ • numer KSeF faktury pierwotnej, której dotyczy korekta • wyjątek: nie dotyczy faktur pierwotnych bez nadanego numeru KSeF DANE Z FAKTURY PIERWOTNEJ • elementy określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–5 ustawy o VAT, w szczególności: - data wystawienia - numer faktury nadany przez podatnika - dane sprzedawcy i nabywcy ZAKRES KOREKTY • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą KOREKTA PODSTAWY OPODATKOWANIA / VAT • kwota korekty podstawy opodatkowania (jeśli dotyczy) • kwota korekty podatku należnego (jeśli dotyczy) • rozbicie na stawki VAT oraz sprzedaż zwolnioną

Przykład - Korekta błędu w cenie towaru w systemie KSeF

Firma XYZ sprzedała kontrahentowi partię towaru. W dniu 10 maja 2026 r. wystawiła fakturę ustrukturyzowaną na kwotę 5 000 zł netto. System KSeF przyjął dokument i nadał mu numer identyfikacyjny: 5261040567-20260512-123456-ABCDE-99. Dwa dni później okazało się, że z powodu błędu w systemie magazynowym, cena na fakturze była zawyżona o 500 zł. Firma musi wystawić korektę „in minus”.

Procedura działań:

1. Przygotowanie e-korekty: Księgowa w programie finansowym wybiera opcję „Korekta do faktury KSeF”. System automatycznie wymaga podania numeru: 5261040567-20260512-123456-ABCDE-99. Bez tego numeru wysyłka do KSeF zostanie odrzucona.

2. Uzasadnienie i kwoty: Jako przyczynę wpisuje „Błędna cena jednostkowa”. Wartość korekty to -500 zł netto.

3. Wysyłka i numeracja: Dokument trafia do ministerialnego systemu. KSeF nadaje korekcie jej własny, unikalny numer ustrukturyzowany, ale w kodzie XML dokumentu na stałe zapisuje informację, że dotyczy on konkretnej faktury z dnia 10 maja.

Podsumowanie

Relacja między fakturą korygującą a systemem KSeF opiera się na nienaruszalnej zasadzie ciągłości dokumentacyjnej. W 2026 roku przedsiębiorcy muszą pamiętać, że każda korekta do faktury ustrukturyzowanej staje się integralnym elementem jej cyklu życia w systemie ministerialnym. Oznacza to, że nie funkcjonuje ona jako odrębny dokument, lecz jako precyzyjne uzupełnienie historii konkretnej transakcji, powiązane z nią unikalnym numerem KSeF.