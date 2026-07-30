Jak obniżyć koszty wysyłki w firmie?

Koszty wysyłki można zatem obniżyć nie tylko przez negocjację stawek kurierskich, ale także przez standaryzację procesu pakowania, ograniczenie strat oraz inwestycję w urządzenia, które zmniejszają zużycie materiałów i czas pracy magazynu.

Optymalizacja kosztów wysyłki zaczyna się od właściwego doboru opakowań

Jedną z ważnych składowych ogólnych kosztów wysyłki w firmie e-commerce są wydatki związane z zakupem opakowań. Może wydawać się, że w tej kwestii niewiele da się już zrobić. W rzeczywistości nagminnym problemem nadal jest jednak stosowanie zbyt dużych opakowań.

Istotną uwagą na ten temat podzielił się w ramach podcastu Pakowanie w e-commerce. Jak oszczędzać czas i pieniądze oraz zwiększać zadowolenie klienta? Kamil Kobylański z Opak-System. Jak zauważa ekspert:

Z punktu widzenia optymalizacji kosztów staramy się zmniejszać opakowania. Daje to oszczędność w postaci mniejszej ilości wypełniaczy, mniejszej ilości taśm pakowych, a same kartony, foliopaki czy koperty bąbelkowe w mniejszym rozmiarze są tańsze.

Omawiany problem często wynika po prostu z faktu, że sklepy posiadają tylko kilka rozmiarów kartonów i nie dysponują opakowaniami przeznaczonymi do mniejszych zamówień. Rozwiązanie jest tu zatem bardzo proste – wystarczy zaopatrzyć się w kartony https://opaksystem.pl/kartony lub inne opakowania odpowiednio dopasowane do każdego produktu z naszej oferty.

Materiały pakowe jako narzędzie ograniczania strat, zwrotów i reklamacji

Śledzenie powodów zwrotów i reklamacji może przynieść wiele cennych informacji, które pozwolą na ograniczenie niepotrzebnych wydatków. Często okazuje się bowiem, że przyczyną niezadowolenia klienta wcale nie jest niesprawny produkt lub pomylone zamówienia, a uszkodzenie wynikające z nieodpowiedniego zapakowania przesyłki.

Już same koszty związane z obsługą zwrotów i reklamacji mogą być dla firmy bardzo dotkliwe. Na tym nie kończą się jednak problemy. Jak bowiem zwraca uwagę ekspert Opak-System: „Problemy na etapie dostawy naszych produktów mogą powodować, że będziemy tracili klientów”.

Jak uniknąć więc tego typu strat? Oczywistą odpowiedzią jest tu zakup wysokiej jakości wypełniaczy https://opaksystem.pl/wypelniacze, folii bąbelkowej https://opaksystem.pl/folia-babelkowa i innych materiałów. Na tym nie powinny kończyć się jednak nasze działania. Źródłem problemów jest bowiem często nie tylko brak dostępu do odpowiednich artykułów, ale także brak jasnych instrukcji pakowania konkretnych grup produktów.

Standaryzacja procesu pakowania a większa kontrola nad kosztami logistycznymi

Na standaryzacji swoich procesów – w tym procesu pakowania – powinno zależeć każdej firmie dążącej do optymalizacji kosztów. To właśnie powtarzalność sprawia, że wszystkie zamówienia są pakowane w sposób gwarantujący im bezpieczeństwo, a firma nie zużywa zbyt dużej ilości materiałów pakowych.

Jak jednak zapewnić sobie taką powtarzalność? Recepta płynie tu od cytowanego już wcześniej eksperta Opak-System:

Dla każdej grupy produktów, a już obowiązkowo dla tych najbardziej popularnych produktów w e-commerce, powinniśmy mieć jasne instrukcje pakowania: czego użyć, w jakich ilościach i jak towar powinien być ułożony w przesyłce - Kamil Kobylański, Opak-System

Automatyzacja pakowania jako sposób na oszczędność czasu i pracy magazynu

Ze standaryzacją procesów związana jest jeszcze jedna kwestia. Jest nią automatyzacja, która zawsze zapewnia większą powtarzalność procesu pakowania.

Warto zdawać sobie sprawę, że automatyzacja nie musi być związana z ogromnymi inwestycjami. Jak zaznacza ekspert Opak-System: „Automatyzacje można zaczynać od prostych urządzeń ręcznych, takich jak dyspensery do taśm pakowych, dyspensery do folii stretch czy proste wiązarki do taśm”.

Inwestycja w urządzenia do pakowania jako element długofalowej optymalizacji kosztów

Dla części firm – w tym szczególnie dla sklepów internetowych oraz niektórych przedsiębiorstw B2B – wymienione powyżej rozwiązania mogą okazać się niewystarczające. Niektóre organizacje potrzebują bowiem automatyzacji na dużą skalę, by być w stanie na dłuższą metę rywalizować z konkurencją.

W takich przypadkach konieczny może być na przykład zakup owijarek do palet czy automatycznych stołów. Często jest to oczywiście duża inwestycja – po obliczeniu potencjalnych oszczędności na materiałach czy czasie pracy osób pakujących może okazać się jednak, że to właśnie taki jednorazowy zakup jest jedyną szansą na naprawdę istotne obniżenie długoterminowych kosztów związanych z procesem pakowania.

Na koniec warto jednak zaznaczyć, że w każdym przypadku konieczne jest indywidualne opracowanie strategii redukcji kosztów wysyłki. O ile bowiem właściwie każda firma jest w stanie wygenerować oszczędności dzięki standaryzacji procesów czy dopasowaniu rozmiaru opakowań do oferty, tak zakup niektórych urządzeń może w wielu przypadkach wcale nie być konieczny. Warto więc najpierw zadbać o podstawy, a następnie dokładnie obliczyć potencjalne zyski płynące z planowanych inwestycji.