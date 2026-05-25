Migrena odbiera kobietom radość z macierzyństwa. Można temu zaradzić

Migrena przewleka może dotyczyć w Polsce nawet 750 tysięcy ludzi, a łącznie na migrenę choruje nawet 5-6 milionów Polaków.Dotyczy głównie kobiet w wieku 20–50 lat. Szacuje się, że kobiety chorują nawet trzy razy częściej niż mężczyźni. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia migrena jest jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności u młodych kobiet. Przewlekła postać choroby oznacza ból głowy występujący przez co najmniej 15 dni w miesiącu, z czego minimum 8 dni spełnia kryteria napadu migreny, kiedy to występuje nadwrażliwość na światło i dźwięki, nudności, a nawet wymioty, a każdy ruch nasila ból. Dla wielu kobiet oznacza to życie podporządkowane kolejnym napadom, wyłączenie z codziennych obowiązków i odbieranie radości z życia rodzinnego, zawodowego i społecznego.

– Migrena przewlekła to nie „zwykły ból głowy”, ale ciężka choroba neurologiczna, która wpływa na wszystkie obszary życia pacjentki – relacje rodzinne, pracę zawodową i możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu dzieci. Wiele młodych mam żyje w poczuciu winy, że przez kolejne napady migreny nie mogą być tak obecne i aktywne, jak by chciały. Nie są w stanie odprowadzić dziecka do przedszkola czy szkoły, nie są w stanie się z nim bawić, odrabiać lekcji czy uczestniczyć w codziennych aktywnościach dziecka i ważnych wydarzeniach w jego życiu. Tymczasem odpowiednio leczona migrena może być skutecznie kontrolowana – mówi dr hab. n. med. Marta Waliszewska-Prosół z Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Migrena jest chorobą przewlekłą, często towarzyszącą pacjentom przez całe życie. W ostatnich latach pojawiły się jednak nowoczesne terapie profilaktyczne, które pozwalają znacząco zmniejszyć liczbę napadów, poprawić funkcjonowanie pacjentów i ograniczyć koszty społeczne choroby. Nowoczesne i skuteczne leki istotnie redukują ilość dni z migreną i z bólem głowy w miesiącu, są dobrze tolerowane i bezpieczne. U części pacjentów zmniejszają liczbę z dni z bólem migrenowym nawet o połowę, u niektórych całkowicie eliminują napady migreny.

Obecnie nowoczesne, refundowane leczenie migreny przewlekłej dostępne jest w Polsce wyłącznie w ramach programu lekowego. Niestety taki system nie odpowiada na rzeczywiste potrzeby pacjentów.

– Program lekowy jest bardzo sformalizowany i wymaga prowadzenia terapii w wyspecjalizowanych ośrodkach. Przy obecnych ograniczeniach kadrowych i organizacyjnych leczony jest jedynie niewielki odsetek chorych. W praktyce oznacza to, że wielu pacjentów przez lata pozostaje bez skutecznej terapii, mimo że nowoczesne leczenie mogłoby przywrócić im normalne funkcjonowanie. Te same leki dostępne są również poza programem lekowym, ale wówczas pacjent ponosi całkowity ich koszt wynoszący około 1200-1500zł miesięcznie – podkreśla dr hab. n. med. Marta Waliszewska-Prosół.

Rozwiązaniem korzystnym zarówno dla pacjentów, jak i systemu ochrony zdrowia byłoby rozszerzenie dostępu do nowoczesnych terapii w refundacji aptecznej.

– Szczególnie istotne wydaje się udostępnienie leków z grupy gepantów w refundacji aptecznej. To nowoczesne terapie doustne, które mogą poprawić dostępność leczenia, odciążyć program lekowy i umożliwić skuteczną terapię większej liczbie pacjentów, którzy w tej chwili nie mogą sobie pozwolić na finansowanie leczenia z własnych środków. W przypadku kobiet aktywnych zawodowo i wychowujących dzieci szybkie wdrożenie skutecznego leczenia ma ogromne znaczenie społeczne i ekonomiczne – dodaje dr hab. n. med. Marta Waliszewska-Prosół.

Wokół migreny nadal funkcjonuje wiele szkodliwych stereotypów – że to zwykły ból głowy, który przejdzie po leku przeciwbólowym, że to „fanaberia” osób cierpiących na tę chorobę. Tymczasem ten, kto nigdy nie miał migrenowego bólu głowy nie jest w stanie wyobrazić sobie z czym pacjent ma do czynienia. Podczas napadu chorzy doświadczają silnego, pulsującego bólu, któremu mogą towarzyszyć nudności, wymioty, zaburzenia widzenia oraz nadwrażliwość na bodźce. W wielu przypadkach uniemożliwia to normalne funkcjonowanie przez wiele godzin, a nawet dni.

Migrena bez odpowiedniego leczenia może prowadzić do stałego zwiększania liczby napadów, rozwoju migreny przewlekłej, pogorszenia zdrowia psychicznego, zaburzeń snu, depresji oraz wykluczenia społecznego i zawodowego. Ponadto dochodzi do rozwoju bólów głowy związanych z nadużywaniem leków, które są naturalną konsekwencją częstych napadów. Neurolodzy potwierdzają, że w przebiegu nieleczonej właściwie choroby zachodzą nieodwracalne zmiany w mózgu. Nieleczona migrena wpływa na funkcjonowanie całych rodzin – ogranicza aktywność zawodową, utrudnia opiekę nad dziećmi i prowadzi do absencji w pracy oraz szkole. Nierzadko kobiety w ogóle nie decydują się na posiadanie potomstwa ponieważ obawiają się tego jak sobie poradzą z macierzyństwem chorując na migrenę przewlekłą. Tymczasem szybka diagnoza i dostęp do skutecznego leczenia pozwalają wielu kobietom odzyskać kontrolę nad chorobą i pełniej uczestniczyć w życiu rodzinnym oraz zawodowym. Eksperci i pacjenci liczą na to, że poprawi się rozumienie powagi choroby wśród decydentów i w całym społeczeństwie, co pozwoli skuteczniej leczyć migrenę.