Polacy chętniej szczepią się na grypę

– Jak wynika z danych, wzrosła liczba osób zaszczepionych we wszystkich grupach wiekowych. Najwięcej osób szczepiących się przeciw grypie, podobnie jak w poprzednich latach, jest w grupie 65-79 lat – poinformowała PAP Agata Kubel-Grabau, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Departamentu Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Według „Raportu o chorobach zakaźnych” GIS w tym sezonie grypowym do końca listopada przeciwko grypie zaszczepiło się 2 000 744 osób, z kolei w poprzednim całym sezonie 2024/25 – 1 805 518. Jeszcze mniej szczepień odnotowano w sezonie 2023/4 – 1 646 832. Może to świadczyć o tym, że wśród Polaków wzrasta zainteresowanie szczepieniami przeciwko grypie.

W tym sezonie grypowym, podobnie jak dwóch poprzednich, najwięcej osób zaszczepiło się we wrześniu, październiku i listopadzie. W poprzednich sezonach grypowych tempo szczepień znacznie spadło w grudniu i styczniu. W grudniu 2024 r. zaszczepiło się ponad 67 tys. naszych rodaków, a w styczniu 2025 r. – około 105 tys.

Fala zachorowań uderzy w tym roku szybciej

W tym sezonie grypowym szczyt zachorowań na grypę może się pojawić o cztery tygodnie wcześniej zwykle. Wynika to z tego, że wcześniej odnotowano wzrost zachorowań w innych krajach europejskich, na przykład w Wielkiej Brytanii oraz Norwegii.

Podejrzenia te potwierdza konsultant krajowa w dziedzinie epidemiologii prof. Iwona Paradowska-Stankiewicz, kierownik Pracowni Epidemiologii i Chorób Zwalczanych Drogą Szczepień Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH w Warszawie.

Obserwujemy w ostatnich dwóch tygodniach podwojenie zapadalności, wzrost epidemiczny zachorowań z powodu grypy w Europie Zachodniej, o cztery tygodnie wcześniej niż na przykład w Hiszpanii. W najbliższym czasie będziemy obserwować coraz więcej zachorowań także w naszym kraju

– powiedziała specjalistka podczas spotkania z dziennikarzami zorganizowanego pod hasłem: „2025 rokiem przełomu w profilaktyce chorób zakaźnych. Plany na przyszłość”.

Konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej i prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej prof. Agnieszka Mastalerz-Migas podejrzewa, że szczyt zachorowań w naszym kraju nastąpi w najbliższych tygodniach, prawdopodobnie po świętach Bożego Narodzenia. – Grypa się rozkręci u nas w styczniu i lutym – powiedziała dziennikarzom.

W poprzednim sezonie grypowym 2024/25 wzrost zachorowań z powodu grypy odnotowano z początkiem stycznia 2025 r., ale szczyt zachorowań przypadł na luty i marzec. Na razie poziom zachorowań jest na podobnym poziomie jak w 2024 r. Specjaliści wciąż namawiają do szczepień. Pełną odporność uzyskuje po dwóch tygodniach.

Zbigniew Wojtasiński (PAP)

zbw/ agt/