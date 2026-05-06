Rada Polityki Pieniężnej wskazała w komunikacie po posiedzeniu, że perspektywy inflacji oraz aktywności gospodarczej w Polsce pozostają silnie uzależnione od zmian w otoczeniu makroekonomicznym. Chodzi m.in. o wahania cen surowców i inflacji na świecie, pozostające pod wpływem sytuacji geopolitycznej. RPP zaznaczyła również, że istotnymi czynnikami ryzyka dla inflacji pozostają: kształt polityki fiskalnej, regulacje dotyczące cen paliw, tempo zmian aktywności gospodarczej w kraju oraz dalsza dynamika wzrostu wynagrodzeń.
"W I kw. 2026 r. roczna dynamika PKB spowolniła w strefie euro i wzrosła w Stanach Zjednoczonych. W efekcie ograniczeń podażowych związanych z konfliktem na Bliskim Wschodzie wzrosły ceny paliw na świecie, co doprowadziło do wzrostu inflacji w wielu gospodarkach. Jednocześnie ceny surowców rolnych są nadal niższe niż rok wcześniej. Wobec napiętej sytuacji geopolitycznej perspektywy aktywności i inflacji na świecie pogorszyły się i pozostają obarczone niepewnością" - czytamy w informacji po posiedzeniu RPP.
Dane z Polski wskazują na możliwe spowolnienie PKB
W Polsce w marcu 2026 r. sprzedaż detaliczna oraz produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa wzrosły w ujęciu rocznym. Łącznie dane dostępne od początku roku sygnalizują jednak, że roczna dynamika PKB w I kw. 2026 r. prawdopodobnie się obniżyła. Roczna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w I kw. była niższa niż kwartał wcześniej, przy dalszym spadku zatrudnienia w tej części gospodarki, podano także.
Według wstępnych danych GUS inflacja CPI w kwietniu br. wyniosła 3,2% r/r (wobec 3,0% r/r w marcu). Wzrost rocznego wskaźnika inflacji względem początku roku wynikał przede wszystkim z wyższej rocznej dynamiki cen paliw związanej z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Uwzględniając wstępne dane GUS można szacować, że w kwietniu br. wzrosła również inflacja bazowa, czytamy dalej.
RPP utrzymuje stopy procentowe i zapowiada dalsze decyzje
"W tych warunkach oraz wobec niepewności dotyczącej dalszego rozwoju sytuacji geopolitycznej i jej wpływu na gospodarkę, Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie" - podkreśliła RPP.
Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej w Polsce. Perspektywy te są obecnie pod wpływem zmian sytuacji makroekonomicznej w otoczeniu polskiej gospodarki, w tym zmian cen surowców i inflacji na świecie w kontekście sytuacji geopolitycznej. Czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają także: kształt polityki fiskalnej i regulacje dotyczące cen paliw, a także zmiany dynamiki aktywności w polskiej gospodarce oraz dalsze kształtowanie się dynamiki płac, wymieniono w komunikacie.
NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla utrzymania inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, zakończono w informacji.
Aktualne stopy procentowe NBP bez zmian
Dziś Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:
- stopa referencyjna 3,75% w skali rocznej;
- stopa lombardowa 4,25% w skali rocznej;
- stopa depozytowa 3,25% w skali rocznej;
- stopa redyskontowa weksli 3,80% w skali rocznej;
- stopa dyskontowa weksli 3,85% w skali rocznej.
(ISBnews)
