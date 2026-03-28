Ta sieć komórkowa skupuje telefony. Mogą być nawet uszkodzone

Program skierowany jest do wszystkich klientów, którzy zdecydują się przynieść telefon do jednego z salonów stacjonarnych operatora. Kluczowym warunkiem przyjęcia urządzenia jest możliwość jego identyfikacji – telefon musi posiadać czytelny numer IMEI.

Jeśli sprzęt się uruchamia, minimalna wartość bonu wynosi 40 zł. W praktyce kwota może być wyższa, ponieważ zależy od modelu, jego wieku oraz stanu technicznego. Nowsze smartfony w dobrym stanie są wyceniane korzystniej, co może znacząco podnieść wartość otrzymanego bonu.

Operator dopuszcza również urządzenia całkowicie niesprawne. W przypadku telefonów, które nie włączają się, klient otrzyma 20 zł. To rozwiązanie pozwala pozbyć się nawet zużytego sprzętu, który dotąd nie miał realnej wartości użytkowej.

Recykling telefonów i elektrośmieci. Środowiskowy wymiar programu

Program odkupu nie ogranicza się wyłącznie do aspektu finansowego. Jego istotnym elementem jest ograniczenie skali elektroodpadów, które stanowią jeden z najszybciej rosnących problemów środowiskowych w Europie. Smartfony zawierają cenne surowce, takie jak metale ziem rzadkich, złoto, srebro czy miedź, których odzysk pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie na nowe wydobycie.

Oddanie telefonu do salonu oznacza skierowanie go do kontrolowanego procesu recyklingu lub ponownego wykorzystania. W praktyce ogranicza to ilość odpadów trafiających na wysypiska i wspiera rozwój gospodarki obiegu zamkniętego. Według danych unijnych, tylko część elektrośmieci jest obecnie przetwarzana w sposób właściwy, co zwiększa znaczenie podobnych inicjatyw.

Ograniczenia i bezpieczeństwo. Jakie telefony nie zostaną przyjęte?

Operator wprowadził konkretne ograniczenia dotyczące odkupu urządzeń. Jedna osoba może oddać maksymalnie dziesięć telefonów miesięcznie, jeśli ich wartość mieści się w najniższym przedziale (20 lub 40 zł). Ma to zapobiegać nadużyciom i hurtowemu przekazywaniu sprzętu.

Nie wszystkie telefony mogą zostać przyjęte. Urządzenia z uszkodzonymi, spuchniętymi bateriami są wykluczone ze względu na ryzyko pożaru. W takich przypadkach klient może jednak pozostawić sprzęt w specjalnym pojemniku na elektroodpady w salonie. Trafi on wtedy do bezpiecznej utylizacji.

Bon Orange Polska. Jak wykorzystać środki?

Za oddany telefon klient otrzymuje elektroniczny bon wystawiony na okaziciela. Dokument jest ważny przez 60 dni od momentu wydania. Można go wykorzystać w salonach stacjonarnych, sklepie internetowym operatora, aplikacji mobilnej oraz poprzez infolinię sprzedażową.

Rozwiązanie to wpisuje się w model trade-in, który zdobywa popularność na całym świecie. Dzięki niemu użytkownicy mogą obniżyć koszt zakupu nowego urządzenia i jednocześnie w odpowiedzialny sposób pozbyć się starego sprzętu.

Program odkupu telefonów. Do kiedy trwa akcja?

Akcja ma charakter ograniczony czasowo. Obowiązuje do wyczerpania puli bonów, jednak nie dłużej niż do 31 maja 2026 roku. Skorzystanie z programu możliwe jest wyłącznie w salonach stacjonarnych, gdzie pracownicy dokonują wyceny urządzeń na miejscu.

Q & A – najważniejsze pytania i odpowiedzi

Czy każdy telefon można sprzedać w Orange Polska?

Nie. Telefon musi posiadać czytelny numer IMEI. Urządzenia z uszkodzonymi bateriami nie są przyjmowane do odkupu.

Ile można dostać za telefon?

Minimum to 40 zł za działający telefon i 20 zł za niedziałający. Wycena może być wyższa w zależności od modelu i stanu.

Czy można oddać kilka telefonów naraz?

Tak, ale obowiązuje limit – maksymalnie 10 urządzeń miesięcznie w najniższych progach cenowych.

Jak wykorzystać bon Orange?

Bon można wykorzystać w salonie, sklepie internetowym, aplikacji mobilnej lub przez infolinię. Jest ważny 60 dni.

Do kiedy trwa program?

Oferta obowiązuje do wyczerpania puli bonów, nie dłużej niż do 31 maja 2026 roku.