„Efekt czekolady” dominuje w portfelach

W piątek Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych opublikowało analizę dotyczącą cen zakupów świątecznych. Wynika z niej, że w tym roku koszyk obejmujący 26 produktów kosztuje o 12,8 proc. więcej niż przed rokiem.

„Za tak znaczący wzrost odpowiada głównie wysoka cena gorzkiej czekolady. Gdyby wyłączyć ją z naszego koszyka, wzrost jego ceny byłby wyraźnie niższy i wyniósłby 1,8 proc. Pokazuje to, jak silny wpływ na całościowy wynik może mieć pojedynczy produkt, którego cena rośnie w ostatnim czasie szczególnie dynamicznie” – wskazano w analizie CASE.

Co potaniało? Zaskakujące spadki cen mięsa i nabiału

Mimo ogólnego wzrostu, wiele podstawowych produktów jest tańszych niż w okresie Wielkanocy 2025 roku. Największe spadki odnotowano w przypadku:

białej kiełbasy (-48,7 proc.) ,

, chleba pełnoziarnistego (-28,9 proc.),

masła (-27,1 proc.),

groszku w puszce (-12,5 proc.),

mleka 2 proc. bez laktozy (-12,2 proc.).

Wyraźnie potaniały także chleb żytni, szynka oraz marchew.

Jajka i słodycze liderami drożyzny

Na drugim biegunie znalazły się produkty, które uderzą konsumentów po kieszeni. Najbardziej odczuwalne podwyżki objęły:

czekoladę gorzką (+85,7 proc.) ,

, jajka (+31,1 proc.) ,

, sok jabłkowy (+23,2 proc.),

pomarańcze (+21,7 proc.),

ziemniaki (+19,6 proc.).

Umiarkowane podwyżki (od 5 do 16 proc.) dotyczyły majonezu, chrzanu, herbaty, soku pomarańczowego oraz jogurtu naturalnego. Według analityków tak duże zróżnicowanie odzwierciedla sezonowe wahania podaży oraz presję kosztową w transporcie i energetyce.

Pośredni wpływ konfliktu na Bliskim Wschodzie

Ekonomiści dodali, że na wzrost cen wpłynął także konflikt na Bliskim Wschodzie, choć jego oddziaływanie na żywność jest głównie pośrednie. Dotyczy to przede wszystkim kosztów ropy, gazu i nawozów.

„Zakłócenia w rejonie Morza Czerwonego mogą skutkować zwiększeniem kosztów frachtu morskiego na trasie Azja-Europa. Jednocześnie w przypadku większości produktów z koszyka wielkanocnego — szczególnie tych opartych na krajowej podaży, jak jaja, nabiał, pieczywo czy mąka — bezpośredni wpływ konfliktu na marcowe ceny detaliczne wydaje się ograniczony” – wskazali eksperci CASE.