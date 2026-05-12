John Elkington, nazywany „ojcem chrzestnym zrównoważonego rozwoju”, jest jednym z najważniejszych głosów współczesnej debaty o roli biznesu w społeczeństwie. To właśnie on zaproponował koncepcję Triple Bottom Line, znaną także jako People, Planet, Profit, która stała się jednym z fundamentów dzisiejszego myślenia o ESG. Podejście to zakłada, że ocena działalności organizacji nie powinna ograniczać się wyłącznie do wyników finansowych. Równie istotne jest uwzględnianie wpływu biznesu na ludzi i środowisko. Co więcej, bez spojrzenia na wszystkie te obszary trudno mówić o pełnej ocenie faktycznego oddziaływania przedsiębiorstw.

Podczas Targów Idei ESG 2026 – najważniejszego wydarzenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu w tym roku – John Elkington przedstawi swoje spojrzenie na przyszłość zrównoważonego biznesu, wskaże wyzwania stojące przed organizacjami w erze koniecznej transformacji, a także podzieli się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi wdrażania zasad Triple Bottom Line. Jego wystąpienie będzie okazją do powrotu do fundamentów myślenia o odpowiedzialności biznesu, ale także do rozmowy o tym, jak idee zrównoważonego rozwoju przekładają się dziś na konkretne decyzje zarządcze, strategie ESG i długofalową odporność organizacji.

Wystąpienie Johna Elkingtona będzie jednym z kluczowych punktów programu tegorocznej edycji Targów Idei ESG. Dla uczestników i uczestniczek wydarzenia to szansa, by wysłuchać prelekcji jednego z najbardziej wpływowych światowych ekspertów w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Obecność tak znakomitego gościa jak John Elkington na naszej konferencji to ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Będziemy mieli okazję posłuchać o tym, jak zrównoważony rozwój zmienia biznes. Mam przekonanie, że w debacie publicznej nadal potrzebujemy głosów, które z mocą powiedzą to, co ważne dla tych, którzy widzą potrzebę zmian i chcą ją realizować w swoich organizacjach. Wracając do korzeni rozumienia roli biznesu w społeczeństwie, nakreślimy kamienie milowe, jakie są przed nami, ale i wyciągniemy wnioski z tego, co już zostało osiągnięte – podkreśla Agata Rudnicka, dyrektorka ds. zarządzania wiedzą w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Targi Idei ESG 2026 odbędą się w dniach 17-18 czerwca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Organizator wydarzenia, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, uruchomił już rejestrację. Osoby zainteresowane udziałem mogą skorzystać ze specjalnej ceny early birds, obowiązującej tylko do 15 maja. Liczba miejsc jest ograniczona.

Rejestracja dostępna jest na stronie: targiesg.odpowiedzialnybiznes.pl

„Big Ideas, Small Steps”, czyli Targi Idei ESG 2026

W obliczu turbulencji regulacyjnych, gospodarczych i geopolitycznych coraz więcej organizacji poszukuje sposobów na budowanie odporności, wzmacnianie zaufania interesariuszy i skuteczne odpowiadanie na zmieniające się oczekiwania rynku. Zrównoważony rozwój przestaje być wyłącznie obszarem raportowania czy zgodności z regulacjami, a staje się jednym z kluczowych elementów zarządzania ryzykiem, innowacjami i długoterminową wartością przedsiębiorstw. Tegoroczna edycja Targów Idei ESG będzie przestrzenią do rozmowy o tym, jak przekładać strategie ESG na praktykę organizacji i jak wykorzystywać odpowiedzialne podejście do zarządzania do budowania stabilności biznesu.

W programie wydarzenia znajdą się debaty, wystąpienia eksperckie, prezentacje dobrych praktyk, przestrzeń targowa oraz warsztaty prowadzone przez doświadczonych ekspertów i ekspertki. Uczestnicy i uczestniczki będą mogli przyjrzeć się najważniejszym wyzwaniom stojącym dziś przed biznesem i społeczeństwem, w tym strategicznej wartości zrównoważonego rozwoju, rozwojowi sztucznej inteligencji, innowacjom w obszarze ESG, cyberbezpieczeństwu, kryzysowi klimatycznemu, rosnącej polaryzacji społecznej czy sprawiedliwej transformacji.

Pierwszy dzień Targów Idei ESG będzie skierowany do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych najważniejszymi trendami, wyzwaniami i kierunkami zmian w obszarze ESG. Uczestnicy i uczestniczki będą mieli możliwość wysłuchania wystąpień oraz udziału w dyskusjach poświęconych globalnym megatrendom, aktualnym wyzwaniom biznesu i roli odpowiedzialnego zarządzania w budowaniu odporności organizacji. Drugi dzień wydarzenia będzie miał bardziej praktyczny charakter i obejmie prezentacje dobrych praktyk oraz warsztaty, które pozwolą rozwijać konkretne kompetencje potrzebne do wdrażania zrównoważonego rozwoju w organizacjach.

Targi Idei ESG 2026 to nie tylko konferencja ekspercka, ale także przestrzeń spotkania środowiska biznesowego, organizacji, instytucji i ekspertów_ek zaangażowanych w transformację w kierunku bardziej odpowiedzialnej gospodarki. Udział w wydarzeniu pozwoli zdobyć aktualną wiedzę, skonfrontować własne doświadczenia z praktyką innych organizacji, poznać konkretne rozwiązania i nawiązać wartościowe kontakty z osobami, które na co dzień mierzą się z podobnymi wyzwaniami. To również okazja do lepszego zrozumienia, w jaki sposób ESG może wspierać rozwój firm, wzmacniać ich odporność oraz pomagać w podejmowaniu decyzji odpowiadających na potrzeby rynku, ludzi i środowiska.