Gorąco po ostatnim gwizdku. Przepychanki i zarzuty dla gwiazd

Komisja Dyscyplinarna Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) wszczęła postępowanie w sprawie wydarzeń na stadionie w East Rutherford po zakończeniu finału mistrzostw świata. Po meczu, w którym Hiszpania pokonała Argentynę 1:0 po dogrywce, doszło do awantury i przepychanek.

Kary grożą Argentyńskiej Federacji Piłkarskiej (AFA), zawodnikom i członkom sztabu tej reprezentacji, a także hiszpańskiemu pomocnikowi Gaviemu.

Po ostatnim gwizdku słoweńskiego sędziego Slavko Vincicia piłkarz Argentyny Leandro Paredes popchnął Gaviego, który wbiegał na boisko z ławki rezerwowych, aby triumfować wraz z kolegami. Hiszpan upadł na ziemię.

Paredes ma od FIFA trzy zarzuty napaści, jego kolega z drużyny Nahuel Molina – dwa. Ponadto Molina, Thiago Almada i członek sztabu Roberto Ayala, a także Gavi, będą tłumaczyć się z zarzutów o niesportowe zachowanie.

Oficjalny komunikat FIFA i procedura dyscyplinarna

„Zgodnie z Kodeksem Dyscyplinarnym FIFA osoby zainteresowane mają teraz możliwość zaprezentowania swoich stanowisk, po czym Komisja Dyscyplinarna FIFA podejmie stosowne decyzje” – napisano w komunikacie.

Polityczny kontrowersyjny transparent. „Malwiny są argentyńskie”

FIFA zajmie się też sprawą transparentu zaprezentowanego przez argentyński zespół po półfinale z Anglią (2:1), na którym napisano: „Malwiny są argentyńskie”. Kontrolę nad wyspami, znanymi w Europie jako Falklandy, ma Wielka Brytania.

FIFA przestrzega, że wykorzystywanie wydarzeń sportowych do głoszenia niesportowych treści może stanowić naruszenie Kodeksu Dyscyplinarnego. W 2014 roku światowa centrala za podobny transparent przed towarzyskim spotkaniem ze Słowenią ukarała Argentynę grzywną w wysokości 26 560 dolarów. (PAP)