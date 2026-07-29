Dramatyczny finał mistrzostw świata będzie miał swój ciąg dalszy przed władzami światowej centrali. Po meczu, w którym Hiszpania pokonała Argentynę 1:0 po dogrywce, na murawie w East Rutherford wybuchła gwałtowna awantura z udziałem zawodników i członków sztabu. Komisja Dyscyplinarna FIFA oficjalnie wszczęła postępowanie – zarzuty napaści i niesportowego zachowania usłyszeli m.in. Leandro Paredes, Nahuel Molina oraz Gavi. Na tym jednak nie koniec problemów Argentyńczyków.
Gorąco po ostatnim gwizdku. Przepychanki i zarzuty dla gwiazd
Komisja Dyscyplinarna Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) wszczęła postępowanie w sprawie wydarzeń na stadionie w East Rutherford po zakończeniu finału mistrzostw świata. Po meczu, w którym Hiszpania pokonała Argentynę 1:0 po dogrywce, doszło do awantury i przepychanek.
Kary grożą Argentyńskiej Federacji Piłkarskiej (AFA), zawodnikom i członkom sztabu tej reprezentacji, a także hiszpańskiemu pomocnikowi Gaviemu.
Po ostatnim gwizdku słoweńskiego sędziego Slavko Vincicia piłkarz Argentyny Leandro Paredes popchnął Gaviego, który wbiegał na boisko z ławki rezerwowych, aby triumfować wraz z kolegami. Hiszpan upadł na ziemię.
Paredes ma od FIFA trzy zarzuty napaści, jego kolega z drużyny Nahuel Molina – dwa. Ponadto Molina, Thiago Almada i członek sztabu Roberto Ayala, a także Gavi, będą tłumaczyć się z zarzutów o niesportowe zachowanie.
Oficjalny komunikat FIFA i procedura dyscyplinarna
„Zgodnie z Kodeksem Dyscyplinarnym FIFA osoby zainteresowane mają teraz możliwość zaprezentowania swoich stanowisk, po czym Komisja Dyscyplinarna FIFA podejmie stosowne decyzje” – napisano w komunikacie.
Polityczny kontrowersyjny transparent. „Malwiny są argentyńskie”
FIFA zajmie się też sprawą transparentu zaprezentowanego przez argentyński zespół po półfinale z Anglią (2:1), na którym napisano: „Malwiny są argentyńskie”. Kontrolę nad wyspami, znanymi w Europie jako Falklandy, ma Wielka Brytania.
FIFA przestrzega, że wykorzystywanie wydarzeń sportowych do głoszenia niesportowych treści może stanowić naruszenie Kodeksu Dyscyplinarnego. W 2014 roku światowa centrala za podobny transparent przed towarzyskim spotkaniem ze Słowenią ukarała Argentynę grzywną w wysokości 26 560 dolarów. (PAP)
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