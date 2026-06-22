Reakcja Iranu była natychmiastowa. Przedstawiciele władz określili słowa Trumpa jako „pusty blef”, a rozmowy dyplomatyczne de facto stanęły w miejscu.

Ostre groźby Donalda Trumpa wobec Iranu

W wywiadzie dla Fox News Donald Trump nie pozostawił wątpliwości co do swojego stanowiska wobec działań Teheranu. Amerykański prezydent stwierdził, że przekazał irańskim przywódcom jednoznaczny komunikat dotyczący przyszłości cieśniny Ormuz.

Według relacji stacji Fox News Trump miał ostrzec, że ponowne zamknięcie strategicznego szlaku morskiego spotka się z wyjątkowo twardą odpowiedzią Stanów Zjednoczonych. Zapowiedział również, że w przypadku fiaska negocjacji USA mogłyby przejąć kontrolę nad cieśniną i pobierać opłaty od przepływających statków.

Słowa te padły w szczególnie wrażliwym momencie. Delegacje Stanów Zjednoczonych i Iranu prowadzą bowiem w Szwajcarii rozmowy dotyczące końcowego porozumienia, które miałoby ustabilizować sytuację po miesiącach napięć na Bliskim Wschodzie. Według doniesień mediów negocjacje przewidziano na 60 dni, a ich celem jest wypracowanie trwałych mechanizmów bezpieczeństwa i utrzymanie swobody żeglugi przez Ormuz.

Cieśnina Ormuz pozostaje kluczowa dla światowej gospodarki

Znaczenie cieśniny Ormuz trudno przecenić. Wąski przesmyk między Iranem a Omanem stanowi główną drogę eksportu ropy z państw Zatoki Perskiej. Przez ten szlak przechodzą dostawy z Arabii Saudyjskiej, Iraku, Kuwejtu, Kataru oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Trump przekonywał, że tylko w sobotę przez Ormuz przepłynęło około 19 mln baryłek ropy. Dane dotyczące ruchu na szlaku różnią się jednak w zależności od źródła. Firma analityczna Windward informowała o znaczącym spadku liczby jednostek przepływających przez cieśninę, podczas gdy amerykańskie dowództwo wojskowe przedstawiało wyższe szacunki.

Eksperci rynku energii od dawna podkreślają, że nawet krótkotrwałe zakłócenie ruchu w Ormuz może natychmiast przełożyć się na wzrost cen ropy i paliw na całym świecie. Każda informacja o potencjalnej blokadzie wywołuje nerwowe reakcje inwestorów i armatorów.

Teheran odpowiada. „To pusty blef”

Na wypowiedzi amerykańskiego prezydenta szybko zareagowali przedstawiciele władz Iranu. Szczególnie stanowczy był rzecznik parlamentarnej komisji bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej Ebrahim Rezaei.

Polityk opublikował wpis w serwisie X, w którym stwierdził, że groźby Trumpa nie robią już na Iranie żadnego wrażenia. Według niego amerykański przywódca posługuje się retoryką pozbawioną realnej siły sprawczej.

Rezaei ocenił, że „termin przydatności takich blefów już dawno wygasł”. Dodał również, że gdyby Stany Zjednoczone rzeczywiście były gotowe do przejęcia kontroli nad cieśniną Ormuz, zrobiłyby to wcześniej.

Rozmowy w Szwajcarii pod znakiem zapytania?

Według informacji publikowanych przez międzynarodowe media agresywna retoryka Trumpa miała wpłynąć na przebieg rozmów prowadzonych w Szwajcarii. Część doniesień wskazywała nawet na chwilowe załamanie negocjacji i opuszczenie rozmów przez przedstawicieli Iranu.

Amerykańska administracja podkreśla, że celem rozmów pozostaje wypracowanie długoterminowego porozumienia i ograniczenie ryzyka kolejnej eskalacji militarnej w regionie.

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