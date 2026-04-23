Minister obrony Izraela Israel Kac oświadczył w czwartek, że izraelska armia gotowa jest wznowić ataki na Iran i czeka na zielone światło od prezydenta USA Donalda Trumpa, by „cofnąć Iran do epoki kamienia” i „dokończyć dzieła eliminacji dynastii Chameneich”.
Jak wyjaśnia portal Times of Israel, Kac odniósł się do Modżtaby Chameneiego, następcy i syna zabitego pod koniec marca duchowego i politycznego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego, którego minister nazwał „inicjatorem planu wyeliminowania Izraela”.
Kac podkreślił, że izraelskie siły obronne są gotowe do „działań ofensywnych i defensywnych, a cele są oznaczone”, by cofnąć Iran do mrocznych wieków poprzez zniszczenie „głównych obiektów energetycznych i elektrycznych oraz krajowej infrastruktury gospodarczej”.
„Tym razem ataki będą inne, śmiercionośne i wymierzone zostaną niszczycielskie ciosy w najbardziej wrażliwe cele (...), miażdżąc fundamenty irańskiego reżimu terrorystycznego” - dodał Kac.
Izrael i USA rozpoczęły 28 lutego wojnę z Iranem, w której zginęło już ponad 3,4 tys. Irańczyków. Jej konsekwencje to też m.in. wojna Izraela z Hezbollahem, tocząca się na terytorium Libanu, a także prowadzona przez Iran blokada cieśniny Ormuz, która spowodowała wzrost cen ropy naftowej na świecie.
Rozejm przedłużony. Decyzja należy do Trumpa
Prezydent Trump przedłużył mający skończyć się we wtorek dwutygodniowy rozejm w wojnie. Nie wyznaczył terminu zakończenia zawieszenia broni, ale zaznaczył, że przedłuża go, by Iran mógł przedstawić własną propozycję porozumienia pokojowego. Według mediów Trump dał Teheranowi kolejnych 3-5 dni. Nie jest jasne, na jakim etapie znajdują się przygotowania do zapowiadanej wcześniej drugiej rundy amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych w Pakistanie. Media utrzymują, że „dobre informacje” na ten temat mogą nadejść w piątek.
Iran oficjalnie nie zareagował na przedłużenie rozejmu przez Trumpa. Ten przedłużając rozejm zastrzegł, że USA będą kontynuowały blokadę irańskich portów. Równolegle Iran dalej ogranicza ruch przez cieśninę Ormuz. (PAP)
fit/ mal/
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu