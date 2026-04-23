Izrael gotowy do ataku na Iran

Jak wyjaśnia portal Times of Israel, Kac odniósł się do Modżtaby Chameneiego, następcy i syna zabitego pod koniec marca duchowego i politycznego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego, którego minister nazwał „inicjatorem planu wyeliminowania Izraela”.

Kac podkreślił, że izraelskie siły obronne są gotowe do „działań ofensywnych i defensywnych, a cele są oznaczone”, by cofnąć Iran do mrocznych wieków poprzez zniszczenie „głównych obiektów energetycznych i elektrycznych oraz krajowej infrastruktury gospodarczej”.

„Tym razem ataki będą inne, śmiercionośne i wymierzone zostaną niszczycielskie ciosy w najbardziej wrażliwe cele (...), miażdżąc fundamenty irańskiego reżimu terrorystycznego” - dodał Kac.

Izrael i USA rozpoczęły 28 lutego wojnę z Iranem, w której zginęło już ponad 3,4 tys. Irańczyków. Jej konsekwencje to też m.in. wojna Izraela z Hezbollahem, tocząca się na terytorium Libanu, a także prowadzona przez Iran blokada cieśniny Ormuz, która spowodowała wzrost cen ropy naftowej na świecie.

Rozejm przedłużony. Decyzja należy do Trumpa

Prezydent Trump przedłużył mający skończyć się we wtorek dwutygodniowy rozejm w wojnie. Nie wyznaczył terminu zakończenia zawieszenia broni, ale zaznaczył, że przedłuża go, by Iran mógł przedstawić własną propozycję porozumienia pokojowego. Według mediów Trump dał Teheranowi kolejnych 3-5 dni. Nie jest jasne, na jakim etapie znajdują się przygotowania do zapowiadanej wcześniej drugiej rundy amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych w Pakistanie. Media utrzymują, że „dobre informacje” na ten temat mogą nadejść w piątek.

Iran oficjalnie nie zareagował na przedłużenie rozejmu przez Trumpa. Ten przedłużając rozejm zastrzegł, że USA będą kontynuowały blokadę irańskich portów. Równolegle Iran dalej ogranicza ruch przez cieśninę Ormuz. (PAP)

fit/ mal/