Izrael gotowy na atak na Iran. Czeka na decyzję Donalda Trumpa

Minister obrony Izraela: czekamy na zielone światło od Trumpa, by cofnąć Iran do epoki kamienia
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 19:52

Minister obrony Izraela Israel Kac oświadczył w czwartek, że izraelska armia gotowa jest wznowić ataki na Iran i czeka na zielone światło od prezydenta USA Donalda Trumpa, by „cofnąć Iran do epoki kamienia” i „dokończyć dzieła eliminacji dynastii Chameneich”.

Jak wyjaśnia portal Times of Israel, Kac odniósł się do Modżtaby Chameneiego, następcy i syna zabitego pod koniec marca duchowego i politycznego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego, którego minister nazwał „inicjatorem planu wyeliminowania Izraela”.

Kac podkreślił, że izraelskie siły obronne są gotowe do „działań ofensywnych i defensywnych, a cele są oznaczone”, by cofnąć Iran do mrocznych wieków poprzez zniszczenie „głównych obiektów energetycznych i elektrycznych oraz krajowej infrastruktury gospodarczej”.

„Tym razem ataki będą inne, śmiercionośne i wymierzone zostaną niszczycielskie ciosy w najbardziej wrażliwe cele (...), miażdżąc fundamenty irańskiego reżimu terrorystycznego” - dodał Kac.

Izrael i USA rozpoczęły 28 lutego wojnę z Iranem, w której zginęło już ponad 3,4 tys. Irańczyków. Jej konsekwencje to też m.in. wojna Izraela z Hezbollahem, tocząca się na terytorium Libanu, a także prowadzona przez Iran blokada cieśniny Ormuz, która spowodowała wzrost cen ropy naftowej na świecie.

Prezydent Trump przedłużył mający skończyć się we wtorek dwutygodniowy rozejm w wojnie. Nie wyznaczył terminu zakończenia zawieszenia broni, ale zaznaczył, że przedłuża go, by Iran mógł przedstawić własną propozycję porozumienia pokojowego. Według mediów Trump dał Teheranowi kolejnych 3-5 dni. Nie jest jasne, na jakim etapie znajdują się przygotowania do zapowiadanej wcześniej drugiej rundy amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych w Pakistanie. Media utrzymują, że „dobre informacje” na ten temat mogą nadejść w piątek.

Iran oficjalnie nie zareagował na przedłużenie rozejmu przez Trumpa. Ten przedłużając rozejm zastrzegł, że USA będą kontynuowały blokadę irańskich portów. Równolegle Iran dalej ogranicza ruch przez cieśninę Ormuz. (PAP)

Źródło: PAP

