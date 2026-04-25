Dyplomatyczne manewry w stolicy Pakistanu

Szef irańskiej dyplomacji przebywa w Islamabadzie od piątku. Wizyta ta przypadła w szczególnie delikatnym czasie, ponieważ Biały Dom zapowiadał, że wysłannicy USA Steve Witkoff i Jared Kushner udadzą się do stolicy Pakistanu na rozmowy z irańską delegacją - zauważyła pakistańska agencja informacyjna ANI.

Prezydent USA Donald Trump przekazał w piątek, że Iran chce rozmawiać i zbadać możliwość zawarcia porozumienia oraz że planuje przedstawić ofertę mającą na celu spełnienie żądań Stanów Zjednoczonych.

Brak bezpośrednich rozmów i dalsza ofensywa dyplomatyczna

Wbrew komunikatom władz USA rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghei poinformował w piątek, że w Islamabadzie nie dojdzie do bezpośrednich rozmów delegacji obu krajów. Aragczi - przekazał rzecznik - w Pakistanie spotka się tylko z wysokiej rangi przedstawicielami władz tego kraju. Następnie uda się do Omanu i Rosji, aby „koordynować działania z naszymi partnerami, w tym odbyć konsultacje dotyczące wydarzeń w regionie”.

ANI określiła obecną sytuację jako „pogłębiający się pat dyplomatyczny”. W sobotę rzecznik ministerstwa obrony Iranu powiedział, że USA szukają sposobu, by wycofać się z wojny z twarzą - przekazała agencja AFP za irańskimi mediami.

Rozejm i tło konfliktu

Poprzednia runda negocjacji pokojowych USA z Iranem odbyła się 11 kwietnia w Islamabadzie, ale zakończyła się fiaskiem.

Od 8 kwietnia w wojnie USA i Izraela z Iranem obowiązuje rozejm, który przerwał toczące się od 28 lutego walki. Zawieszenie broni wygasło po dwóch tygodniach, ale zostało przedłużone przez Trumpa na bliżej nieokreślony czas.