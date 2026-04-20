Wyniki wyborów parlamentarnych w Bułgarii 2026

Nowy parlament Bułgarii będzie składać się z przedstawicieli pięciu ugrupowań politycznych.

Za Postępową Bułgarią Radewa, która zdobyła ponad 1,4 mln głosów, uplasowały się: GERB byłego premiera Bojko Borisowa (13,4 proc., czyli 434 tys. głosów), prozachodnia koalicja Kontynuujemy Zmiany–Demokratyczna Bułgaria (12,6 proc. - 409 tys. głosów), DPS-Nowy Początek oligarchy Deliana Peewskiego (7 proc. - 231 tys. głosów) oraz nacjonalistyczne Odrodzenie (4,3 proc. - 138 tys. głosów).

Podział mandatów w nowym parlamencie Bułgarii

Zgodnie z bułgarskim kodeksem wyborczym Centralna Komisja Wyborcza musi ogłosić podział mandatów w ciągu czterech dni od wyborów, a nazwiska wybranych posłów - w ciągu siedmiu dni od wyborów.

Niezależne ośrodki oszacowały, że Postępowa Bułgaria będzie mieć w parlamencie samodzielną większość, liczącą od 129 do 131 posłów w 240-osobowym Zgromadzeniu Narodowym.

Reakcje po wyborach w Bułgarii

Komentując wyniki, Radew zapewnił, że „zrobi wszystko, co możliwe, aby uniknąć konieczności ponownego organizowania przedterminowych wyborów w Bułgarii”.

Niedzielne głosowanie było ósmymi wyborami parlamentarnymi w Bułgarii od 2021 r., w tym siódmymi przedterminowymi. O mandaty w Zgromadzeniu Narodowym ubiegało się łącznie 4786 kandydatów z 24 list partii i koalicji. Próg wyborczy w wyborach parlamentarnych w Bułgarii wynosi 4 proc.

Z Sofii Jakub Bawołek (PAP)