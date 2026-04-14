Niemcy wzmacniają relacje z Ukrainą. Berlin wyłoży więcej pieniędzy na uzbrojenie dla Kijowa

- Przyjaźń i więź między naszymi społeczeństwami są głębsze niż kiedykolwiek wcześniej. W związku z tym naturalnym krokiem jest dziś podniesienie naszych relacji dwustronnych do poziomu partnerstwa strategicznego - oświadczył Merz na konferencji prasowej podczas niemiecko-ukraińskich konsultacji międzyrządowych w Urzędzie Kanclerskim.

Zacieśnienie relacji między Niemcami a Ukrainą

Przed konferencją ministrowie reprezentujący oba państwa podpisali dwa dokumenty. Pierwszy dotyczył współpracy między ministerstwami obrony w zakresie danych, drugi był wspólną deklaracją w sprawie wsparcia odbudowy ukraińskiego przemysłu.

Merz powiedział, że Niemcy wspierają cel przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, choć „nie da się go zrealizować w krótkim czasie”. W tym kontekście wezwał rząd w Kijowie do „jeszcze intensywniejszego wdrażania reform, zwłaszcza w obszarze praworządności i walki z korupcją”.

Kanclerz oświadczył, że Berlin opowiada się za „szybkim i trwałym pokojem”, ale nie zaakceptuje „pokoju narzuconego, w którym Rosja realizuje swoje maksymalne żądania”. - Nadal jestem głęboko przekonany, że nie będzie żadnych ustaleń z Rosją ponad głowami Europejczyków – ocenił.

Szef niemieckiego rządu wyraził też nadzieję, że po wyborczym zwycięstwie na Węgrzech opozycyjnej partii TISZA już wkrótce uda się doprowadzić do uruchomienia blokowanej dotąd przez Budapeszt pożyczki UE dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro.

Zełenski obiecał naprawę rurociągu Przyjaźń

Towarzyszący Merzowi na konferencji prasowej Zełenski oświadczył, że rurociąg Przyjaźń zostanie naprawiony do końca kwietnia. Wyraził nadzieję, że po wyborach na Węgrzech relacje Kijowa z Budapesztem będą oparte na pragmatyzmie i wzajemnym szacunku. Zauważył też, że wybory parlamentarne na Węgrzech odbyły się 12 kwietnia, tj. w dniu, gdy w Ukrainie obchodzono Wielkanoc. - Myślę, że to bardzo symboliczne - ocenił.

Ukraiński odcinek ropociągu Przyjaźń został uszkodzony 27 stycznia w rosyjskim ataku. W efekcie wstrzymano tranzyt rosyjskiej ropy naftowej przez terytorium Ukrainy na Węgry i Słowację. Ukraińskie władze komunikowały, że uszkodzenia są poważne, a rurociąg może w każdej chwili zostać ponownie ostrzelany przez Rosję. Rząd premiera Węgier Viktora Orbana utrzymywał jednak, że Ukraina celowo wstrzymuje przesył, i w odpowiedzi zablokował unijną pożyczkę w wysokości 90 mld euro na lata 2026-2027. Węgry odmówiły również przyjęcia 20. pakietu sankcji na Rosję, który miał być gotowy 24 lutego, w czwartą rocznicę rosyjskiej pełnoskalowej agresji na Ukrainę.

Berlin sfinansuje rakiety dla Ukrainy

W trakcie wtorkowych międzyrządowych konsultacji niemiecko-ukraińskich ministerstwo obrony RFN ogłosiło w komunikacie, że Niemcy sfinansują Ukrainie dostawy kilkuset pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot od amerykańskiego koncernu zbrojeniowego Raytheon. Prócz tego Ukraina ma otrzymać kolejne wyrzutnie do systemów obrony przeciwlotniczej Iris-T, a Niemcy mają też współfinansować ukraińskie zdolności do rażenia celów na dalekim zasięgu.

Rządzone przez Merza Niemcy mocno wspierają Kijów dyplomatycznie i stały się kluczowym dostawcą uzbrojenia dla Ukrainy, nie zdecydowały się jednak dotąd na przekazanie Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu Taurus. Z danych rządu w Berlinie wynika, że od 24 lutego 2022 roku Niemcy udzieliły Ukrainie wsparcia cywilnego o łącznej wartości co najmniej 39 mld euro oraz wsparcia wojskowego w wysokości ok. 55 mld euro. W przyjętym przez Bundestag budżecie na 2026 rok zapisano 11,5 mld euro dla Ukrainy.

Po konsultacjach międzyrządowych w Berlinie Zełenski uda się jeszcze we wtorek do Norwegii.

Z Berlina Mateusz Obremski (PAP)