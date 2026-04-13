Będzie to drugi strajk personelu pokładowego Lufthansy w tym miesiącu. Poprzedni odbył się w piątek, a po jego zakończeniu strony nie znalazły porozumienia. Przyczyną strajku jest niezadowolenie pracowników z rozmów dotyczących umowy zbiorowej, której stawką jest ok. 800 miejsc pracy.

Strajk na lotniskach we Frankfurcie i Monachium

Związek Ufo wzywa do akcji protestacyjnej przy wszystkich wylotach z Frankfurtu nad Menem i Monachium, czyli dwóch kluczowych hubów Lufthansy. W praktyce oznaczać to będzie szerokie zakłócenia także na innych portach lotniczych, również przy połączeniach do i z Polski.

W reakcji na plany związku zawodowego Ufo członek zarządu Lufthansy Michael Niggemann stwierdził, że organizacja ta jest „całkowicie obojętna na los naszych pasażerów i przyszłość Lufthansy”.

Strajk pilotów pogłębia chaos w ruchu lotniczym

W poniedziałek rozpoczął się strajk pilotów Lufthansy. Akcja protestacyjna ma potrwać do wtorku. Łącznie poszkodowane w tym strajku będą dziesiątki tysięcy pasażerów.

Wcześniej piloci protestowali w marcu przez dwa dni oraz 12 lutego. Wtedy w jednym dniu odwołano ponad 800 lotów, co dotknęło około 100 tys. pasażerów. (PAP)