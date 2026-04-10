Komentator niezależnej „Nowej Gaziety” umieszczony w rosyjskim areszcie

W redakcji „Nowej Gaziety” w Moskwie przeprowadzono w czwartek trwającą 13 godzin rewizję; zdaniem mediów przeszukania mogą być związane ze sprawą Rołdugina, który jest podejrzany o przestępstwo polegające na nielegalnym wykorzystaniu i przekazaniu danych osobowych.

„NG” podała, że w czwartek rano przeprowadzono również rewizję w mieszkaniu Rołdugina i że zabrano go na przesłuchanie, a ponadto nie dopuszczono do niego adwokata.

Rosyjski resort spraw zagranicznych oświadczył, że 10 marca wszczęto sprawę karną na podstawie artykułu kodeksu karnego mówiącego o „nielegalnym wykorzystaniu, przekazaniu, zbieraniu i przechowywaniu informacji komputerowych zawierających dane osobowe”.

MSW utrzymuje, że śledczy ustalili, iż przy przygotowaniu niektórych artykułów i „materiałów o treści negatywnej wobec obywateli Rosji” korzystano z zasobów zawierających dane osobowe; do prywatnych zasobów z danymi osobowymi zwracano się o uzyskanie danych, a potem przy wykorzystaniu tych danych publikowano artykuły.

"Nowaja Gazieta" powstała na początku lat 90. XX w. Do inwazji rosyjskiej na Ukrainę była jednym z ostatnich niezależnych mediów w Rosji. W 2022 roku władze wymusiły zawieszenie wydawania papierowej edycji gazety, a w lutym 2023 roku tytuł ostatecznie stracił oficjalną licencję środka masowego przekazu.