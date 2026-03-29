Korea Północna pokazuje nową broń. Zasięgiem może objąć USA

Test przeprowadzony w Akademii Nauk Obronnych potwierdził wg. reżimu "znaczący postęp technologiczny w zakresie napędu rakietowego". Nowa jednostka, wykonana z kompozytów z włókna węglowego, osiąga maksymalny ciąg na poziomie około 2500 kiloniutonów. Oznacza to wzrost o 26 procent w porównaniu do wcześniejszych prób realizowanych w 2024 roku.

Zwiększenie parametrów technicznych przekłada się bezpośrednio na potencjalny zasięg oraz udźwig rakiet. Według analityków wojskowych może to umożliwić wynoszenie cięższych ładunków – w tym wielogłowicowych systemów nuklearnych – na większe odległości. Realnie oznacza to, że nowa rakieta może być zdolna do osiągnięcia terenów USA.

Hwasong-20 i technologia wielogłowicowa utrudniają przechwycenie

Z informacji przekazywanych przez południowokoreańskie źródła wynika, że nowy silnik prawdopodobnie znajdzie zastosowanie w rozwijanym pocisku międzykontynentalnym Hwasong-20. Konstrukcja ta ma być przystosowana do przenoszenia wielu głowic nuklearnych (MIRV), co znacząco utrudnia systemom obrony przeciwrakietowej skuteczne przechwycenie.

Technologia wielogłowicowa polega na tym, że jeden pocisk po wejściu w przestrzeń kosmiczną rozdziela się na kilka niezależnych ładunków, które mogą uderzyć w różne cele. W praktyce oznacza to konieczność przechwycenia wielu obiektów jednocześnie, co stanowi poważne wyzwanie dla systemów obronnych USA i ich sojuszników.

Paliwo stałe kluczowe dla szybkiego uderzenia

W ostatnich latach Korea Północna konsekwentnie rozwija także technologie rakiet na paliwo stałe. W przeciwieństwie do starszych konstrukcji wykorzystujących paliwo ciekłe, takie pociski mogą być przygotowane do startu w znacznie krótszym czasie.

Rakiety na paliwo ciekłe wymagają tankowania bezpośrednio przed startem, co zwiększa ryzyko ich wykrycia przez systemy rozpoznawcze przeciwnika. W przypadku paliwa stałego pocisk może być przechowywany w stanie gotowości przez dłuższy czas i odpalony niemal natychmiast, co znacząco zwiększa jego skuteczność operacyjną.

Spór o testy wielogłowicowe i propaganda Pjongjangu

W 2024 roku władze Korei Północnej ogłosiły udany test pocisku wielogłowicowego. Informacje te zostały jednak zakwestionowane przez południowokoreańskie służby wywiadowcze, które uznały, że próba zakończyła się niepowodzeniem, a oficjalne komunikaty miały charakter propagandowy.

Różnice w ocenie tych wydarzeń pokazują, jak trudno jest zweryfikować rzeczywisty poziom zaawansowania technologicznego północnokoreańskiego programu rakietowego. Mimo to większość analityków zgadza się, że kraj ten systematycznie rozwija swoje zdolności strategiczne.

Nowy czołg i system aktywnej obrony przeciwpancernej

Równolegle z testami rakietowymi przeprowadzono również sprawdzian systemu aktywnej obrony nowego czołgu podstawowego. Według deklaracji władz w Pjongjangu, zastosowane rozwiązania mają umożliwiać neutralizację niemal wszystkich współczesnych środków przeciwpancernych.

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un podkreślił, że system przechwytujący działa skutecznie i spełnia wszystkie założenia operacyjne. W jego ocenie nowa konstrukcja ma przewyższać możliwości innych czołgów dostępnych na świecie.

Eksperci podchodzą jednak do tych deklaracji z dużą ostrożnością, wskazując, że podobne komunikaty w przeszłości często miały charakter propagandowy i nie zawsze znajdowały potwierdzenie w niezależnych analizach.

Pięcioletni plan rozwoju armii przyspiesza modernizację

Opisywane testy wpisują się w szerszy program modernizacji sił zbrojnych Korei Północnej, ogłoszony w ramach pięcioletniego planu rozwoju obronności. Strategia ta zakłada intensywny rozwój technologii rakietowych, systemów nuklearnych oraz nowoczesnego uzbrojenia konwencjonalnego.

W ostatnich latach Pjongjang zwiększył tempo testów, obejmujących zarówno pociski krótkiego i średniego zasięgu, jak i międzykontynentalne systemy balistyczne. Demonstracje tych zdolności mają nie tylko znaczenie militarne, ale również polityczne – stanowią element nacisku w relacjach z USA oraz państwami regionu Azji Wschodniej.