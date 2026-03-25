Premier Węgier o Rosji: „Bez biznesu z nimi nie osiągniemy sukcesu”

Relacje z Rosją i współpraca regionalna

- Jestem pełen optymizmu, jeśli chodzi o Europę Środkową: państwa bałtyckie, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Słowenię, Chorwację czy Serbię. Ta część Europy jest silna, też mentalnie. Ciągle jest tu ta energia - stwierdził Orban w wywiadzie.

Dodał, że „za 10 lat to Europa Środka będzie (na kontynencie) najbardziej się liczyć”. - Będziemy też lepiej reagować na politykę USA. Musimy tylko przeorganizować stosunek do Rosji. Niektóre państwa regionu wciąż nie rozumieją, że bez relacji i biznesu z Rosją nie osiągniemy sukcesu - powiedział węgierski premier.

- Jeśli uda nam się działać racjonalnie w tej kwestii, przyszłość Europy Środkowej będzie świetna - dodał. - Rosjanie osiągną swoje cele wojenne (na Ukrainie), więc pytaniem otwartym pozostaje tylko to, jak na to zareagujemy - zauważył.

W ocenie Orbana „elity zachodnie są zmęczone, znudzone i bez pomysłów”. - Potrzebowaliśmy kogoś innego i okazało się, że tym kimś jest Donald Trump - stwierdził polityk.

Komentując „błędy popełnione przez Europejczyków względem Trumpa”, Orban zwrócił uwagę na jego „wyśmiewanie” oraz europejskie „moralizatorstwo” w czasie pierwszej kadencji prezydenta USA.

- Nie zmienimy USA ani tego, że kierują się swoimi interesami. Europejskie moralizatorstwo jest żenujące. Jest dobre tylko dla samopoczucia liberalnych intelektualistów w Brukseli. Błędem było też wyśmiewanie Trumpa. Nawet jeśli to indywidualista bez tradycyjnego zaplecza politycznego, nie można tak się zachowywać. Taka była wola Amerykanów i trzeba ją uszanować, a oni (europejscy przywódcy) tego nie zrobili - ocenił Orban.

- Zniszczyli mosty i możliwości porozumienia z największą potęgą na świecie, dlatego że (Trump) nie jest liberałem jak oni, ale konserwatystą - uznał Orban. - Potem, gdy Trump wygrał po raz drugi, Europa nie zrozumiała, że nie jest to tylko osobisty sukces jednego człowieka, ale znak nowych czasów - stwierdził.

Wojna w Iranie i globalne rywalizacje mocarstw

Jako konsekwencję „nowego porządku światowego” wymienił wojnę w Iranie. - Wcześniej działanie na podstawie interesu narodowego nie było tak powszechne. Ale to całe liberalne, globalistyczne podejście się skończyło. Obecnie liczą się wielkie siły, działające na podstawie swojego interesu, i to właśnie teraz robią Stany Zjednoczone - powiedział Orban.

- Iran był centrum paramilitarnej, międzynarodowej, antysemickiej i antywolnościowej sieci. Zniszczenie tych zdolności może nas zbliżyć do pokoju. Ale jeśli USA nie uda się tego osiągnąć, może to na nas ściągnąć jeszcze bardziej brutalną, bardziej skomplikowaną wojnę - ocenił.

Zauważył, że w momencie wybuchu wojny „w pierwszej kolejności myślał o zagrożeniach, jakie z niej wynikają dla Węgier”. - Pierwszym jest migracja, śmiertelne zagrożenie w Europie. Wiele państw nie umiało powiedzieć „nie” migracji i teraz są w wielkich tarapatach. To są, w kwestii tożsamości, stracone państwa - stwierdził węgierski premier.

Polityk odniósł się też do „globalnej rywalizacji mocarstw”, zauważając, że „jest już za późno na pokonanie Chin”. - To niemożliwe, by ktokolwiek pokonał Chiny. Jeśli ktoś myśli w kategoriach „tylko jednego słońca na świecie”, w ogóle nie rozumie obecnej sytuacji. Chiny są niemożliwe do pokonania. Będą jedną z głównych sił globalnych. Europa już się nie liczy - ocenił Viktor Orban.

Mario Nawfal to promowany przez właściciela X Elona Muska influencer i biznesman, który prowadzi firmę Citizen Journalism Network. W przeszłości przeprowadził wywiady m.in. z prezydentem Serbii Aleksandarem Vucziciem, przywódcą Białorusi Alaksandrem Łukaszenką, słowackim premierem Robertem Ficą czy ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem.

Z Budapesztu Jakub Bawołek (PAP)