Lille siedzibą nowego Urzędu Celnego UE. Warszawa poza finałem

Cypryjska prezydencja w Radzie UE: Lille wybrane na siedzibę Urzędu Celnego UE
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 16:03

Lille we Francji zostało wybrane na siedzibę Urzędu Celnego UE (EUCA) – przekazała w środę cypryjska prezydencja w Radzie UE. Francuskie miasto znalazło się w ścisłym finale razem z Rzymem, a wcześniej oba ośrodki wyprzedziły w głosowaniu Warszawę, która uplasowała się na trzeciej pozycji.

Siedzibę nowej unijnej agencji wybrały w środę kraje członkowskie w Radzie UE oraz Parlament Europejski.

W pierwszym etapie głosowania obie instytucje wskazały po dwa miasta, które przeszły do ostatecznego głosowania. Jak wcześniej informowała PAP, zarówno Rada UE, jak i PE wskazały Rzym i Lille, a Warszawa uplasowała się na trzecim miejscu.

Z konkursu odpadły również: Liege w Belgii, Malaga w Hiszpanii, Zagrzeb w Chorwacji, Haga w Holandii, Porto w Portugalii oraz Bukareszt w Rumunii.

Utworzenie Urzędu Celnego UE jest częścią unijnej reformy celnej - niezbędnej, by sprostać rosnącej presji, która wynika ze zwiększonego przepływu towarów, rozdrobnienia systemów krajowych, szybkiego rozwoju handlu elektronicznego i zmieniających się realiów geopolitycznych.(PAP)

Źródło: PAP

