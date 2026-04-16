Na półtora roku przed wyborami Mateusz Morawiecki zaczyna budować wyraźną odrębność w PiS. Założone przez byłego premiera stowarzyszenie Rozwój Plus liczy już 40 osób – w tym kilkudziesięciu posłów. To wystarczająco dużo, by założyć trzeci co do wielkości klub w Sejmie.

Czy tak się stanie? – Od wczoraj w PiS wrze. Jarosław Kaczyński jest w trudnej sytuacji. Wyraził zaniepokojenie informacją o stowarzyszeniu Morawieckiego, a ten i tak je założył. Nie może wyrzucić byłego premiera z partii, bo to rozbiłoby obóz PiS. Jednocześnie nie powinien pozwalać na niesubordynację – mówi nasz informator.

Polska potrzebuje dziś czegoś więcej niż tylko zmiany władzy. Potrzebuje odpowiedzialnego działania, współpracy i zdolności do budowania szerokiego porozumienia wokół spraw najważniejszych.



Prawo i Sprawiedliwość wygrywało zawsze wtedy, gdy potrafiło iść szeroko – z programem… pic.twitter.com/MAEAFwQmIP — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) April 16, 2026

Szydło i Morawiecki: nowy sojusz w partii

Konsekwencji przystąpienia do stowarzyszenia nie boją się politycy związani z Mateuszem Morawieckim, którzy czują się w partii marginalizowani, odkąd kandydatem PiS na premiera oficjalnie został Przemysław Czarnek. – Od tego czasu były naciski na Morawieckiego, żeby się zbuntował, bo inaczej jego ludzie nie znajdą się na listach do Sejmu – opowiada nasz rozmówca.

Były premier intensywnie objeżdżał Polskę, przekonując wyborców i działaczy PiS do swojej wizji przywództwa. Na spotkaniach gromadził sporo ludzi, a zdjęciami z wydarzeń chwalił się w swoich mediach społecznościowych.

W budowę nowego stowarzyszenia były premier włożył mnóstwo pracy. A do tego postanowił pogodzić się z inną pisowską byłą premier – Beatą Szydło, którą przecież w swoim czasie zastąpił na stanowisku szefa rządu Zjednoczonej Prawicy. Ich relacje jednak na tyle się poprawiły, że była premier, a obecnie europarlamentarzystka, broni Mateusza Morawieckiego w mediach. – Szydło uważa, że Prawo i Sprawiedliwość zmierza w złym kierunku. Mateusz zakopał z nią topór wojenny i zaczęli się dogadywać. Głośno zaczął też doceniać osiągnięcia jej rządu – mówi nasz rozmówca.

Co bunt Morawieckiego oznacza dla PiS

Sojusz między byłymi premierami w kontrze do Jarosława Kaczyńskiego pokazuje, że w partii zaczynają zachodzić istotne zmiany. Mateusz Morawiecki postanowił w końcu sięgnąć po władzę. A to może się skończyć powstaniem jego oddzielnego klubu w tej kadencji Sejmu, a potem założeniem własnej partii. To by znacznie osłabiło PiS i odebrało elektorat partii Jarosława Kaczyńskiego w wyborach parlamentarnych, które odbędą się jesienią 2027 roku.

W czwartek na godzinę 13 Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało konferencję prasową prezesa Jarosława Kaczyńskiego.