W skład stowarzyszenia weszli m.in:

Iza Antos

Anna Baluch

Ryszard Bartosik

Waldemar Buda

Zbigniew Chmielowiec

Michał Cieślak

Janusz Cieszyński

Elżbieta Duda

Michał Dworczyk

Robert Gontarz

Marcin Gwóźdź

Marcin Horała

Paweł Jabłoński

Fryderyk Kapinos

Łukasz Kmita

Maria Koc

Wiesław Krajewski

Andrzej Kryj

Krzysztof Kubów

Anna Kwiecień

Krzysztof Lipiec

Grzegorz Lorek

Marzena Machałek

Grzegorz Macko

Mateusz Morawiecki

Piotr Müller

Daniel Obajtek

Monika Pawłowska

Grzegorz Puda

Paweł Rychlik

Łukasz Schreiber

Olga Semeniuk-Patkowska

Sławomir Skwarek

Mirosława Stachowiak-Różecka

Krzysztof Szczucki

Szymon Szynkowski vel Sęk

Agnieszka Ścigaj

Ryszard Terlecki

Ireneusz Zyska

Na liście znajdują się przede wszystkim politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością – zarówno obecni parlamentarzyści, jak i byli członkowie rządu. To właśnie ten fakt sprawił, że inicjatywa Morawieckiego została odebrana jako potencjalnie znaczący ruch wewnątrz obozu politycznego.

Wśród uczestników projektu są m.in. Ryszard Terlecki, wieloletni wicemarszałek Sejmu i jeden z najważniejszych polityków PiS, Michał Dworczyk – były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Piotr Müller – były rzecznik rządu, a także Waldemar Buda, który kierował resortem rozwoju i technologii. W stowarzyszeniu znaleźli się również Marcin Horała, odpowiedzialny wcześniej za projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, Olga Semeniuk-Patkowska pełniła funkcję wiceministra rozwoju oraz Szymon Szynkowski vel Sęk, były minister do spraw europejskich,

Lista obejmuje także wielu posłów aktywnych w bieżącej pracy parlamentarnej, takich jak Anna Kwiecień, Paweł Rychlik, Krzysztof Szczucki czy Mirosława Stachowiak-Różecka. Obecność tak szerokiego grona działaczy PiS wskazuje, że „Rozwój Plus” nie jest marginalną inicjatywą, lecz projektem obejmującym istotną część środowiska politycznego.

Powołanie Stowarzyszenia Rozwój Plus przez Mateusza Morawieckiego

Mateusz Morawiecki potwierdził, że organizacja została formalnie utworzona. Jej celem ma być budowanie przestrzeni do współpracy, wymiany doświadczeń oraz przygotowywania inicjatyw wspierających rozwój gospodarczy i społeczny kraju.

W praktyce oznacza to stworzenie struktury, która – choć formalnie ma charakter społeczno-ekspercki – skupia aktywnych polityków i osoby posiadające realny wpływ na życie publiczne. Tego typu inicjatywy w polskiej polityce często pełnią rolę zaplecza ideowego lub organizacyjnego dla szerszych działań.

Reakcja PiS na Rozwój Plus i obawy o podziały

Ujawnienie pełnej skali projektu, w tym listy nazwisk, wywołało wyraźne poruszenie w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości. Sprawa została omówiona podczas specjalnego spotkania władz partii.

Z wypowiedzi Mariusza Błaszczaka wynika, że inicjatywa Morawieckiego została przyjęta z dużą rezerwą. – Stowarzyszenie może być wykorzystane jako forma dezintegracji środowiska politycznego – stwierdził były minister obrony narodowej.

Polityk podkreślił, że w obecnej sytuacji kluczowe jest utrzymanie jedności ugrupowania i skupienie się na budowaniu alternatywy wobec rządu Donalda Tuska. W jego ocenie tworzenie równoległych struktur może prowadzić do osłabienia przekazu politycznego.