Znamy listę osób zaangażowanych w nowe Stowarzyszenie „Rozwój Plus”, powołane przez Mateusza Morawieckiego. Wśród nich znajduje się kilkudziesięciu polityków, w tym liczna grupa aktywnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości, pełniących w ostatnich latach kluczowe funkcje w rządzie i strukturach partii. To właśnie skład osobowy tej inicjatywy w największym stopniu wywołał polityczne napięcia.
W skład stowarzyszenia weszli m.in:
- Iza Antos
- Anna Baluch
- Ryszard Bartosik
- Waldemar Buda
- Zbigniew Chmielowiec
- Michał Cieślak
- Janusz Cieszyński
- Elżbieta Duda
- Michał Dworczyk
- Robert Gontarz
- Marcin Gwóźdź
- Marcin Horała
- Paweł Jabłoński
- Fryderyk Kapinos
- Łukasz Kmita
- Maria Koc
- Wiesław Krajewski
- Andrzej Kryj
- Krzysztof Kubów
- Anna Kwiecień
- Krzysztof Lipiec
- Grzegorz Lorek
- Marzena Machałek
- Grzegorz Macko
- Mateusz Morawiecki
- Piotr Müller
- Daniel Obajtek
- Monika Pawłowska
- Grzegorz Puda
- Paweł Rychlik
- Łukasz Schreiber
- Olga Semeniuk-Patkowska
- Sławomir Skwarek
- Mirosława Stachowiak-Różecka
- Krzysztof Szczucki
- Szymon Szynkowski vel Sęk
- Agnieszka Ścigaj
- Ryszard Terlecki
- Ireneusz Zyska
Na liście znajdują się przede wszystkim politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością – zarówno obecni parlamentarzyści, jak i byli członkowie rządu. To właśnie ten fakt sprawił, że inicjatywa Morawieckiego została odebrana jako potencjalnie znaczący ruch wewnątrz obozu politycznego.
Wśród uczestników projektu są m.in. Ryszard Terlecki, wieloletni wicemarszałek Sejmu i jeden z najważniejszych polityków PiS, Michał Dworczyk – były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Piotr Müller – były rzecznik rządu, a także Waldemar Buda, który kierował resortem rozwoju i technologii. W stowarzyszeniu znaleźli się również Marcin Horała, odpowiedzialny wcześniej za projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, Olga Semeniuk-Patkowska pełniła funkcję wiceministra rozwoju oraz Szymon Szynkowski vel Sęk, były minister do spraw europejskich,
Lista obejmuje także wielu posłów aktywnych w bieżącej pracy parlamentarnej, takich jak Anna Kwiecień, Paweł Rychlik, Krzysztof Szczucki czy Mirosława Stachowiak-Różecka. Obecność tak szerokiego grona działaczy PiS wskazuje, że „Rozwój Plus” nie jest marginalną inicjatywą, lecz projektem obejmującym istotną część środowiska politycznego.
Powołanie Stowarzyszenia Rozwój Plus przez Mateusza Morawieckiego
Mateusz Morawiecki potwierdził, że organizacja została formalnie utworzona. Jej celem ma być budowanie przestrzeni do współpracy, wymiany doświadczeń oraz przygotowywania inicjatyw wspierających rozwój gospodarczy i społeczny kraju.
W praktyce oznacza to stworzenie struktury, która – choć formalnie ma charakter społeczno-ekspercki – skupia aktywnych polityków i osoby posiadające realny wpływ na życie publiczne. Tego typu inicjatywy w polskiej polityce często pełnią rolę zaplecza ideowego lub organizacyjnego dla szerszych działań.
Reakcja PiS na Rozwój Plus i obawy o podziały
Ujawnienie pełnej skali projektu, w tym listy nazwisk, wywołało wyraźne poruszenie w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości. Sprawa została omówiona podczas specjalnego spotkania władz partii.
Z wypowiedzi Mariusza Błaszczaka wynika, że inicjatywa Morawieckiego została przyjęta z dużą rezerwą. – Stowarzyszenie może być wykorzystane jako forma dezintegracji środowiska politycznego – stwierdził były minister obrony narodowej.
Polityk podkreślił, że w obecnej sytuacji kluczowe jest utrzymanie jedności ugrupowania i skupienie się na budowaniu alternatywy wobec rządu Donalda Tuska. W jego ocenie tworzenie równoległych struktur może prowadzić do osłabienia przekazu politycznego.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu