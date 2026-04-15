Morawiecki powołał Rozwój Plus. W PiS natychmiast zawrzało

Były premier zdecydował się na stworzenie nowej struktury organizacyjnej działającej poza formalnymi ramami partii. Stowarzyszenie „Rozwój Plus” ma – jak zaznaczył sam Morawiecki – służyć budowaniu przestrzeni do dialogu, tworzeniu projektów rozwojowych oraz integracji środowisk eksperckich i społecznych zainteresowanych przyszłością Polski.

W praktyce oznacza to próbę stworzenia zaplecza intelektualnego i organizacyjnego, które może funkcjonować równolegle do struktur partyjnych. Tego typu inicjatywy w polskiej polityce często pełniły rolę ośrodków wpływu lub zapowiedzi szerszych projektów politycznych, co natychmiast przyciągnęło uwagę obserwatorów sceny politycznej.

Morawiecki nie wskazał jednoznacznie, czy stowarzyszenie ma ambicje polityczne, jednak jego formuła – obejmująca działania eksperckie i społeczne – daje szerokie możliwości budowania własnego środowiska wpływu.

Niepokój w PiS po powstaniu Stowarzyszenia Rozwój Plus

Po ujawnieniu informacji o powstaniu „Rozwoju Plus” w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości pojawiły się wyraźne obawy. Sprawa stała się na tyle poważna, że zwołano specjalne spotkanie władz partii, podczas którego omawiano potencjalne skutki inicjatywy Morawieckiego.

Z relacji polityków wynika, że większość kierownictwa PiS przyjęła tę informację z niepokojem. Obawy dotyczą przede wszystkim ryzyka powstania alternatywnego ośrodka wpływu, który mógłby osłabić wewnętrzną spójność ugrupowania.

Mariusz Błaszczak, odnosząc się do sprawy, jasno zasugerował, że takie działania mogą prowadzić do podziałów. – Stowarzyszenie może być wykorzystane jako forma dezintegracji środowiska politycznego – ocenił w rozmowie telewizyjnej.

Ostrzeżenia Błaszczaka i kwestia jedności Prawa i Sprawiedliwości

Były minister obrony narodowej podkreślił, że w obecnej sytuacji politycznej kluczowe znaczenie ma utrzymanie jedności obozu. W jego ocenie tworzenie nowych struktur, nawet jeśli formalnie mają charakter społeczny lub ekspercki, może zostać odebrane jako próba budowania odrębnego zaplecza politycznego.

Błaszczak zwrócił również uwagę na doświadczenia z przeszłości, które – jak zaznaczył – nie napawają optymizmem. Wskazał, że podobne inicjatywy często kończyły się osłabieniem środowiska politycznego, zamiast jego wzmocnienia.