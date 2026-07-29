Kasa informuje, że Uchwałą Nr 23 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 2 czerwca 2026 r., ogłoszona została wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2026 r.

W związku z tym, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w III kwartale 2026 r. wynosi 78,00 zł miesięcznie (wymiar składek za pomocników na poszczególne miesiące).

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 26,00 zł miesięcznie.

Ważna informacja z KRUS: czas na reakcję do 31 lipca 2026 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że termin opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników oraz na ubezpieczenie zdrowotne (dotyczy rolników indywidualnie opłacających te składki z gruntów) za III kwartał 2026, upływa 31 lipca 2026 r.

Ważne KRUS po raz pierwszy wysłał do płatników składek wiadomości SMS przypominające o zbliżającym się terminie opłacenia składek za III kwartał 2026 r.

Jeżeli otrzymałeś wiadomość o treści: „31.07.2026 upływa termin opłaty składek za 3 kwartał”, pamiętaj, że ma ona charakter wyłącznie przypominający. Jeśli składki zostały już opłacone, nie musisz podejmować żadnych działań – otrzymaną wiadomość możesz zignorować. Przypominamy, że termin opłacenia składek za III kwartał 2026 r. upływa 31 lipca 2026 r. - czytamy na stronie KRUSu.

Ważna informacja z KRUS: czas na reakcję do 31 lipca 2026 r.

Ile wynosi składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w III kwartale 2026 r.?

W czerwcu 2026 r. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1780,64, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w III kwartale 2026 r. stanowi kwotę 178,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

12% emerytury podstawowej, tj 214,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,

24% emerytury podstawowej, tj. 427,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,

36% emerytury podstawowej, tj. 641,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,

48% emerytury podstawowej, tj. 855,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Podsumowując, KRUS przypomina, że ustawowy termin uregulowania należnych składek na ubezpieczenie społeczne za:

rolników, małżonków I domowników za III kwartał 2026 r. upływa z dniem 31 lipca 2026 r.,

pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z dniem 15 następnego miesiąca.

W związku z faktem, że składki na ubezpieczenie społeczne rolników za III kwartał nie uległy zmianie, przesłana do rolników “Informacja roczna o wysokości składek” pozostaje aktualna.

Źródło: KRUS