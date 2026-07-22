Forum Ekonomiczne w Karpaczu –europejska platforma dialogu

Tematyka ta będzie osią XXXV Forum Ekonomicznego w Karpaczu, które odbędzie się w dniach 8–10 września. Ale lista zagadnień, jakich będą dotyczyć debaty i spotkania, będzie dużo szersza.

Eksperci o przyszłości

Wśród gości specjalnych konferencji znajdą się wybitni eksperci i liderzy opinii z całego świata. Do Karpacza przyjedzie m.in. Mads Nissen, wielokrotny laureat World Press Photo, którego nagradzane fotografie będzie można zobaczyć na specjalnej wystawie. W wydarzeniu weźmie udział także amerykański geopolityk i publicysta Hal Brands, profesor Johns Hopkins University i komentator Bloomberg Opinion.

Tematyce nowych technologii i sztucznej inteligencji poświęcone będą wystąpienia prof. Nicole Alexander, byłej dyrektorki globalnego marketingu firmy Meta, obecnie wykładającej na Columbia University i New York University. O przyszłości przemysłu kosmicznego i geopolityce kosmosu opowie włoski dziennikarz Emilio Cozzi, szef działu ekonomii kosmicznej „Forbes Italia”.

Wśród prelegentów znajdą się Sera Koulabdara, prezeska organizacji Legacies of War, prof. Dirk Oschmann, autor bestsellerowej książki poświęconej współczesnym podziałom społecznym w Niemczech oraz prof. Asim Khwaja z Harvard Kennedy School, który przedstawi perspektywy rozwoju na styku sztucznej inteligencji i technologii kwantowych.

Wydarzenia merytoryczne

Program konferencji obejmuje ponad 500 wydarzeń merytorycznych ogniskujących się wokół kilku obszarów tematycznych, takich jak m.in.: AI Forum, Forum Cyfryzacji, Forum Ochrony Zdrowia, Forum Regionów, Forum Polska-Czechy, Forum Polsko-Chińskie, Gospodarka, Polityka Międzynarodowa i Bezpieczeństwo, Społeczeństwo oraz Zrównoważony Rozwój.

W poprzedniej edycji Forum Ochrony Zdrowia w uczestniczyło ponad 750 przedstawicieli sektora z Polski, Europy i USA. Forum Regionów zgromadziło ponad 1 000 reprezentantów samorządu terytorialnego.

Konferencja jest także miejscem debat w których uczestniczy ponad 500 ekspertów z przeszło 150 uczelni i instytutów badawczych, którzy już dziś poszukują innowacyjnych odpowiedzi na wyzwania przyszłości. W programie nie zabraknie prezentacji, takich jak m.in. Raport SGH i Forum Ekonomicznego, tradycyjnie otwierający wydarzenie. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Głównym jest partnerem merytorycznym forum.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu to nie tylko przestrzeń do wymiany poglądów i debat, lecz także wydarzenie networkingowe. W ubiegłym roku współtworzyło je 355 partnerów, w tym 146 partnerów biznesowych i 110 instytucjonalnych.

Spodziewany kolejny rekord

Organizatorzy podkreślają, że forum to największa i najważniejsza międzynarodowa konferencja społeczno ekonomiczna w Europie Środkowej, którą co roku odwiedza ponad 6000 gości z około 60 krajów świata. Forum od ponad trzech dekad stanowi kluczową platformę dialogu między liderami świata polityki, biznesu, nauki i kultury.

Dynamika rejestracji wskazuje, że w tym roku Forum Ekonomiczne w Karpaczu ponownie pobije rekord liczby gości. Głównym Partnerem Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl.

Partnerem medialnym wydarzenia jest Dziennik Gazeta Prawna.

EIS