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Plecak na torach sparaliżował metro. Policja ujawniła, kogo zatrzymała

Warsaw,,Poland,-,August,28,,2021:,Warsaw,Metro,Sign,At
Policjanci zatrzymali mężczyznę, który wrzucił plecak na tory metraShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
33 minut temu

Warszawscy policjanci zatrzymali 38-letniego obywatela Ukrainy podejrzewanego o wrzucenie plecaka na torowisko stacji metra Centrum. Do incydentu doszło w poniedziałek.

- Do zatrzymania doszło w poniedziałek w okolicy ulicy Marszałkowskiej, niespełna godzinę po zdarzeniu. 38-latek pozostaje w naszej dyspozycji - poinformował PAP oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I mł. asp. Jakub Pacyniak.

Z powodu bagażu wrzuconego na tory na stacji Centrum w poniedziałek pociągi na linii M1 kursowały w dwóch pętlach: Kabaty - Politechnika i Dworzec Gdański - Młociny. Uruchomiono komunikację zastępczą. (PAP)

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Źródło: PAP
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WarszawametroUkrainiec

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