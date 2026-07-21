Warszawscy policjanci zatrzymali 38-letniego obywatela Ukrainy podejrzewanego o wrzucenie plecaka na torowisko stacji metra Centrum. Do incydentu doszło w poniedziałek.
- Do zatrzymania doszło w poniedziałek w okolicy ulicy Marszałkowskiej, niespełna godzinę po zdarzeniu. 38-latek pozostaje w naszej dyspozycji - poinformował PAP oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I mł. asp. Jakub Pacyniak.
Z powodu bagażu wrzuconego na tory na stacji Centrum w poniedziałek pociągi na linii M1 kursowały w dwóch pętlach: Kabaty - Politechnika i Dworzec Gdański - Młociny. Uruchomiono komunikację zastępczą. (PAP)
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