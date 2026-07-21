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Koniec nabijania chorych w butelkę i przypisywania witaminy C na raka. Wiadomo, co dalej z lex szarlatan

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Koniec nabijania chorych w butelkę i przypisywania witaminy C na raka. Wiadomo, co dalej z lex szarlatanShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 14:53

Mądrości prawione przez Jerzego Ziębę, braci Rodzeń, czy im podobnych mogą już niebawem zniknąć na zawsze z przestrzeni publicznej. Wszystko dzięki ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czyli lex szarlatan. Ustawa, która ma wyeliminować groźne dla życia i zdrowia pacjentów i niezgodne z obecną widzą medyczną usługi, zyskała pozytywną opinię senackiej komisji zdrowia.

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Na wtorkowym posiedzeniu senackiej komisji zdrowia senatorowie poparli wprowadzenie poprawek redakcyjnych zaproponowanych przez Biuro Legislacyjne Senatu.

Co zakłada ustawa lex szarlatan?

Przygotowana przez resort zdrowia we współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta (RPP) regulacja zakłada, że rzecznik mógłby wydawać ostrzeżenia publiczne, jeżeli strona postępowania dopuści się praktyki, która może zagrażać pacjentom. Zyska także prawo do wydawania decyzji tymczasowych, zobowiązujących podmioty do natychmiastowego zaprzestania określonych działań lub zaniechań jeszcze przed zakończeniem postępowania.

Rzecznik będzie mógł też żądać wszczęcia i brać udział w postępowaniach cywilnych dotyczących praw pacjenta na takich samych prawach, jakie przysługują prokuratorowi.

Ustawa reguluje także kwestie ziołolecznictwa - chodzi o oddzielenie legalnej, bezpiecznej i stosowanej od wieków fitoterapii, która często stanowi wsparcie tradycyjnego leczenia, od niebezpiecznego znachorstwa.

Po wejściu ustawy w życie żaden podmiot nie będzie mógł udzielać świadczeń zdrowotnych bez oficjalnego wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Za złamanie zapisów ustawy będą grozić wysokie kary

Resort zdrowia w porozumieniu z RPP przewidział także wysokie kary finansowe. Za naruszanie zbiorowych praw pacjentów będzie grozić kara do 1 mln zł, a za brak współpracy z rzecznikiem – do 100 tys. zł. Sankcje te będą obowiązywały także wtedy, gdy działalność zostanie zakończona tuż przed wydaniem decyzji.

Regulacje już na etapie konsultacji społecznych wzbudzały emocje, głównie wśród stowarzyszeń zrzeszających zielarzy, akupunkturzystów, homeopatów i salony kosmetyczne.

Uwagi do projektu zgłosiło wiele dużych instytucji i organizacji, w tym m.in. Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Polska Izba Ubezpieczeń, związki zawodowe, fundacje pacjentów, stowarzyszenia producentów suplementów i izby gospodarcze. Łącznie było to niemal 5 tys. uwag.

Senat zajmie się nowelą na najbliższym posiedzeniu plenarnym, które rozpocznie się w środę.

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Źródło: PAP
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