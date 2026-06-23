- Turcja jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów, sprawdzonym sojusznikiem w NATO i państwem odgrywającym istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa Europy, a w sposób szczególny regionu Morza Czarnego. (...) Polskę i Turcję łączy wielowiekowa tradycja relacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu - ocenił prezydent Nawrocki po rozmowach z tureckim prezydentem.

Polski prezydent poinformował, że jednym z głównych tematów rozmowy były konsultacje przed zbliżającym się szczytem NATO w Ankarze (7-8 lipca 2026 r.). - Nie da się zbudować odpowiedzialności wschodniej flanki NATO bez dostrzegania tego ogromnego potencjału, który niesie Polska na północy i odpowiedzialności za Morze Bałtyckie, oraz Turcja, a więc największa lądowa armia NATO w Europie w zakresie Morza Czarnego - zaznaczył.

- Bardzo cieszy nas aktywność Turcji jako partnera strategicznego Inicjatywy Trójmorza - dodał Nawrocki.

Ponadto polski prezydent ocenił, że wizyta pokazała, iż „dotychczasowe doświadczenia relacji pomiędzy Polską, a Turcją, a także potencjał ogromnej współpracy między naszymi państwami, jest na doskonałym poziomie”. (PAP)