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Świat

Nawrocki po rozmowie z Erdoganem: kluczowe konsultacje przed szczytem NATO

Karol Nawrocki
Prezydent RP Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem w AnkarzePAP / Paweł Supernak
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 18:35

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podczas wtorkowego spotkania z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem jednym z kluczowych tematów były konsultacje dotyczące nadchodzącego szczytu NATO w Ankarze. Polski prezydent we wtorek przebywa z wizytą w stolicy Turcji.

- Turcja jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów, sprawdzonym sojusznikiem w NATO i państwem odgrywającym istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa Europy, a w sposób szczególny regionu Morza Czarnego. (...) Polskę i Turcję łączy wielowiekowa tradycja relacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu - ocenił prezydent Nawrocki po rozmowach z tureckim prezydentem.

Polski prezydent poinformował, że jednym z głównych tematów rozmowy były konsultacje przed zbliżającym się szczytem NATO w Ankarze (7-8 lipca 2026 r.). - Nie da się zbudować odpowiedzialności wschodniej flanki NATO bez dostrzegania tego ogromnego potencjału, który niesie Polska na północy i odpowiedzialności za Morze Bałtyckie, oraz Turcja, a więc największa lądowa armia NATO w Europie w zakresie Morza Czarnego - zaznaczył.

- Bardzo cieszy nas aktywność Turcji jako partnera strategicznego Inicjatywy Trójmorza - dodał Nawrocki.

Ponadto polski prezydent ocenił, że wizyta pokazała, iż „dotychczasowe doświadczenia relacji pomiędzy Polską, a Turcją, a także potencjał ogromnej współpracy między naszymi państwami, jest na doskonałym poziomie”. (PAP)

Źródło: PAP

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Karol NawrockiNATOTurcja

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