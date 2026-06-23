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Nowy sondaż IBRiS w Krakowie. Zacięta walka o fotel prezydenta miasta

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Sondaż IBRiS przed wyborami na prezydenta Krakowa: Gibała - 17,2 proc.; Gosek-Popiołek - 13,5 proc.; Drewnicki - 13,2 proc.Shutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 17:20

Zgodnie z sondażem IBRiS, do którego dotarła PAP, 17,2 proc. mieszkańców Krakowa w wyborach na prezydenta miasta poparłoby Łukasza Gibałę. Na Darię Gosek-Popiołek (Lewica) wskazało 13,5 proc. badanych, 13,2 proc. na Michała Drewnickiego (PiS), a 12 proc. na Monikę Piątkowską (KO i PSL).

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24 maja Krakowianie odwołali w referendum Aleksandra Miszalskiego (KO) ze stanowiska prezydenta miasta. Premier nie wyznaczył jeszcze terminu przedterminowych wyborów w stolicy Małopolski. Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.

Kraków po referendum i brak terminu przedterminowych wyborów

Według sondażu przeprowadzonego przez IBRiS, 17,2 proc. mieszkańców Krakowa w wyborach na prezydenta miasta zagłosowałoby na Łukasza Gibałę (w wyborach na prezydenta Krakowa w 2024 r. był głównym konkurentem Miszalskiego; dotąd nie ogłosił ponownego startu), 13,5 proc. na Darię Gosek-Popiołek (Lewica), 13,2 proc. na Michała Drewnickiego (PiS), a 12 proc. na wspólną kandydatkę KO i PSL Monikę Piątkowską.

Na kolejnych miejscach znaleźli się: kandydat Konfederacji - Bartosz Bocheńczak (5,9 proc.); kandytat Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna - Michał Klimek (5,0 proc.), kandydatka Razem - Aleksandra Owca (3,8 proc.); Jan Hoffman - 2,1 proc.; Marian Banaś 1,4 proc.; Paweł Śliz (Polska 2050) - 0 proc.; inny kandydat 1,4 proc.

20,6 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „nie wiem, trudno powiedzieć”, 3,9 proc. z kolei odmówiło odpowiedzi.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS przeprowadzono na zlecenie Nowej Lewicy w dniach 10-14 czerwca br. wśród pełnoletnich mieszkańców Krakowa; próba: n=1000, błąd oszacowania 3 proc., próg ufności 0,95.

Badanie zrealizowano metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI/CATI). (PAP)

Źródło: PAP

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wyboryKrakówreferendum

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