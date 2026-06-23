Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie rozszerzające zakres rejestrów publicznych, z których aplikacja mObywatel może pobierać dane. Zmiana ta pozwoli użytkownikom m.in. na elektroniczne udzielanie poparcia kandydatom wyborczym. Możliwe stanie się również okazanie bezpośrednio w aplikacji dyplomu ukończenia studiów czy świadectwa niektórych uprawnień zawodowych, a kierowcy uzyskają łatwiejszy dostęp do swoich danych.

mObywatel 12 mln użytkowników. Ministerstwo tłumaczy zmiany

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że wprowadzona zmiana „jest odpowiedzią na rosnące potrzeby użytkowników”. Dodało, że przez ostatnie 2,5 roku liczba użytkowników mObywatela podwoiła się i wynosi 12 milionów.

Za sprawą poszerzenia rejestrów w mObywatelu możliwe stanie się cyfrowe udzielenie poparcia kandydatom na prezydenta RP, posłów, europosłów i senatorów, a pełnomocnicy wyborczy zyskają wgląd do danych i wyników swojego komitetu.

– Możliwość zbierania podpisów zostanie uruchomiona z chwilą ogłoszenia wyborów – zapowiedziało ministerstwo.

mDyplomy dostępne w aplikacji

Rozporządzenie umożliwia także wdrożenie usługi mDyplomy. Dzięki niej absolwenci uczelni będą mogli okazać dyplom ukończenia studiów i suplement do dyplomu bezpośrednio w mObywatelu. Funkcja obejmie również dyplomy doktorskie i habilitacyjne. W przypadku uprawnień zawodowych – rzeczoznawcy majątkowego, geodety i kartografa oraz prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego – możliwe stanie się dodanie poświadczających je dokumentów do aplikacji.

Kolejna zapowiadana funkcja mObywatela pozwoli kierowcom sprawdzić, czy nie został na nich nałożony zakaz prowadzenia pojazdów, a także czy obowiązuje ich okres próbny i do kiedy on potrwa. W usłudze Księgi Wieczyste będzie można z kolei wyświetlać podstawowe dane adresowe nieruchomości pobierane z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych.

Poszczególne usługi będą wprowadzane stopniowo. (PAP)