Gazeta Prawna
Kraj

Zwrot akcyzy dla rolników po nowemu. Rząd szykuje duże zmiany w systemie

rolnik, traktor, pole uprawne, dokumenty, zwrot podatku akcyzowego, ARiMR
Nowy system zwrotu akcyzy dla rolników. Rząd planuje duże uproszczenia i jeden centralny wniosek w ARiMR.Shutterstock
Marta Borysiuk
Marta Borysiuk
dzisiaj, 15:05

Rząd przygotował założenia zmian w systemie zwrotu podatku akcyzowego dla rolników. Projekt UD423 zakłada odejście od zasad obowiązujących od ponad 20 lat i wprowadzenie centralnego, cyfrowego systemu obsługi wniosków. Nowe przepisy mają uprościć rozliczenia i ograniczyć liczbę formalności po stronie rolników.

Skrót artykułu

Założenia projektu UD423 o zwrocie akcyzy dla rolników

Założenia do projektu nowej ustawy dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przygotowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dokument oznaczony numerem UD423 stanowi pierwszy etap prac legislacyjnych.

Planowane zmiany mają uprościć obecny system i ograniczyć obowiązki administracyjne po stronie rolników. Projekt zakłada odejście od modelu funkcjonującego od ponad 20 lat, większą centralizację obsługi wniosków oraz dalszą cyfryzację procedur związanych ze zwrotem podatku.

Zwrot akcyzy tylko jednym wnioskiem w systemie ARiMR

Obecnie rolnicy składają wnioski o zwrot akcyzy w każdej gminie, na terenie której posiadają grunty, co oznacza konieczność wielokrotnego składania dokumentów i różne terminy rozliczeń.

Koniec dzierżawy ziemi „na słowo”. Ministerstwo Rolnictwa publikuje przełomowy projekt (UD279)
Zobacz także
Koniec dzierżawy ziemi „na słowo”. Ministerstwo Rolnictwa publikuje przełomowy projekt (UD279)

Po zmianach ma zostać wprowadzony jeden, centralny wniosek składany w systemie teleinformatycznym. Dokument będzie obsługiwany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która przejmie zadania realizowane obecnie przez urzędy gmin.

Wnioski o zwrot akcyzy w pełni elektroniczne zamiast w gminach

Ponadto wniosek o zwrot podatku akcyzowego będzie można złożyć elektronicznie w systemie ARiMR. Zamiast dwóch terminów w roku przewidziano jeden wspólny proces rozliczeniowy. Zmiana ma ograniczyć formalności i skrócić czas obsługi spraw.

Nowe zasady wyliczania limitu zwrotu akcyzy dla rolników

Projekt wprowadza również zmianę w sposobie obliczania limitu zwrotu podatku dla produkcji roślinnej. Zamiast danych z ewidencji gruntów i budynków, podstawą mają być użytki rolne zatwierdzone do płatności bezpośrednich w poprzednim roku.

Gospodarstwa rolne okradane przez złodziei. Straty rosną z roku na rok
Zobacz także
Gospodarstwa rolne okradane przez złodziei. Straty rosną z roku na rok

Zwrot akcyzy dla spadkobierców producentów rolnych

Nowe przepisy porządkują również sytuacje spadkowe. Założenia do projektu przewidują możliwość uzyskania zwrotu akcyzy przez spadkobierców producenta rolnego. Ma to zapewnić ciągłość rozliczeń po śmierci osoby uprawnionej.

Dane z KAS automatycznie w ARiMR bez wniosków

Kolejna zmiana dotyczy wymiany informacji między instytucjami. Szef Krajowej Administracji Skarbowej ma udostępniać ARiMR dane z faktur ustrukturyzowanych bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Koniec 20-letnich zasad zwrotu akcyzy dla rolników

Obowiązujące przepisy funkcjonują od 2006 roku i były wielokrotnie krytykowane przez środowiska rolnicze. Rolnicy wskazywali przede wszystkim na konieczność składania wielu wniosków, obowiązek wizyt w urzędach gmin i brak możliwości pełnej obsługi online.

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy o zwrocie akcyzy

Zgodnie z założeniami, projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w trzecim kwartale 2026 roku. Następnie trafi do prac parlamentarnych.

Zwrot akcyzy dla rolników w 2026 r. - najważniejsze zasady

Przypomnijmy, że w 2026 r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w dwóch terminach:

  • 2 lutego - 2 marca 2026 r. (faktury za okres 1.08.2025 - 31.01.2026)
  • 3 sierpnia - 31 sierpnia 2026 r. (faktury za okres 1.02.2026 - 31.07.2026)

Wnioski składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla położenia gruntów rolnych.

Limit zwrotu wynosi:

  • 162,80 zł × liczba ha użytków rolnych
  • + 5,92 zł × średnia roczna liczba świń
  • + 59,20 zł × DJP bydła, kóz, owiec i koni

Środki są wypłacane w dwóch terminach: 1-30 kwietnia 2026 r. i 1-31 października 2026 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego i niektórych opłat zawartych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

akcyzarolnicyrolnictwopodatekzmiany prawa

Powiązane

Tractor,Spreading,Artificial,Fertilizers.,Transport,,Agricultural.
KrajPrezydent podpisał ustawę o wsparciu rolników. Będą dopłaty do kredytów
rolnicy krowy gospodarstwo rolne
VATZmiany w VAT dla małżonków i rolników ryczałtowych. Co postanowił rząd?
Cela zamykana na klucz
FirmaRolnik trafi do więzienia za podrobiony nawóz. Kontrowersyjna propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości

Najważniejsze

Siedziba Krajowej Rady Sądownictwa
PrawnikStatus Łukasza Piebiaka w KRS. Rada analizuje skutki decyzji MS
rolnik, traktor, pole uprawne, dokumenty, zwrot podatku akcyzowego, ARiMR
KrajZwrot akcyzy dla rolników po nowemu. Rząd szykuje duże zmiany w systemie
Ruszy lawina zwolnień w tych zawodach. Miliony ludzi trafią na bruk. Na polskim rynku pracy zaczyna się trzęsienie ziemi
KrajRuszy lawina zwolnień w tych zawodach. Miliony ludzi trafią na bruk. Na polskim rynku pracy zaczyna się trzęsienie ziemi
Logo UOKiK na smartfonie na tle monitora, na którym widnieje strona internetowa urzędu
KrajKara dla znanego serwisu z kreatorem CV. UOKiK nauczy go, jak legalnie sprzedawać subskrypcje online?
Julija Swyrydenko
PolitykaOdbudowa Ukrainy w cieniu konfliktu o UPA. Zełenski wysyła do Gdańska szefową rządu
Rodzic z dzieckiem przy komputerze, składanie wniosku o świadczenie z programu Aktywny Rodzic.
ŚwiadczeniaWażne zmiany dla rodziców małych dzieci. Sejm zajmie się nimi już w lipcu
autostrada raport specjalny dgp
KrajKiedy skończymy polskie drogi szybkiego ruchu [RAPORT SPECJALNY DGP]
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381499mega.png