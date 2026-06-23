Założenia projektu UD423 o zwrocie akcyzy dla rolników

Założenia do projektu nowej ustawy dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przygotowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dokument oznaczony numerem UD423 stanowi pierwszy etap prac legislacyjnych.

Planowane zmiany mają uprościć obecny system i ograniczyć obowiązki administracyjne po stronie rolników. Projekt zakłada odejście od modelu funkcjonującego od ponad 20 lat, większą centralizację obsługi wniosków oraz dalszą cyfryzację procedur związanych ze zwrotem podatku.

Zwrot akcyzy tylko jednym wnioskiem w systemie ARiMR

Obecnie rolnicy składają wnioski o zwrot akcyzy w każdej gminie, na terenie której posiadają grunty, co oznacza konieczność wielokrotnego składania dokumentów i różne terminy rozliczeń.

Po zmianach ma zostać wprowadzony jeden, centralny wniosek składany w systemie teleinformatycznym. Dokument będzie obsługiwany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która przejmie zadania realizowane obecnie przez urzędy gmin.

Wnioski o zwrot akcyzy w pełni elektroniczne zamiast w gminach

Ponadto wniosek o zwrot podatku akcyzowego będzie można złożyć elektronicznie w systemie ARiMR. Zamiast dwóch terminów w roku przewidziano jeden wspólny proces rozliczeniowy. Zmiana ma ograniczyć formalności i skrócić czas obsługi spraw.

Nowe zasady wyliczania limitu zwrotu akcyzy dla rolników

Projekt wprowadza również zmianę w sposobie obliczania limitu zwrotu podatku dla produkcji roślinnej. Zamiast danych z ewidencji gruntów i budynków, podstawą mają być użytki rolne zatwierdzone do płatności bezpośrednich w poprzednim roku.

Zwrot akcyzy dla spadkobierców producentów rolnych

Nowe przepisy porządkują również sytuacje spadkowe. Założenia do projektu przewidują możliwość uzyskania zwrotu akcyzy przez spadkobierców producenta rolnego. Ma to zapewnić ciągłość rozliczeń po śmierci osoby uprawnionej.

Dane z KAS automatycznie w ARiMR bez wniosków

Kolejna zmiana dotyczy wymiany informacji między instytucjami. Szef Krajowej Administracji Skarbowej ma udostępniać ARiMR dane z faktur ustrukturyzowanych bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Koniec 20-letnich zasad zwrotu akcyzy dla rolników

Obowiązujące przepisy funkcjonują od 2006 roku i były wielokrotnie krytykowane przez środowiska rolnicze. Rolnicy wskazywali przede wszystkim na konieczność składania wielu wniosków, obowiązek wizyt w urzędach gmin i brak możliwości pełnej obsługi online.

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy o zwrocie akcyzy

Zgodnie z założeniami, projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w trzecim kwartale 2026 roku. Następnie trafi do prac parlamentarnych.

Zwrot akcyzy dla rolników w 2026 r. - najważniejsze zasady

Przypomnijmy, że w 2026 r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w dwóch terminach:

2 lutego - 2 marca 2026 r. (faktury za okres 1.08.2025 - 31.01.2026)

3 sierpnia - 31 sierpnia 2026 r. (faktury za okres 1.02.2026 - 31.07.2026)

Wnioski składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla położenia gruntów rolnych.

Limit zwrotu wynosi:

162,80 zł × liczba ha użytków rolnych

+ 5,92 zł × średnia roczna liczba świń

+ 59,20 zł × DJP bydła, kóz, owiec i koni

Środki są wypłacane w dwóch terminach: 1-30 kwietnia 2026 r. i 1-31 października 2026 r.