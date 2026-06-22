Do najnowszej wymiany zdań doszło po wywiadzie, którego Wołodymyr Zełenski udzielił programowi „TSN. Tydzień”. Prezydent Ukrainy ocenił, że kryzys wokół relacji polsko-ukraińskich i odebrania mu Orderu Orła Białego jest elementem walki politycznej w Polsce przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi.

Zdaniem Zełenskiego spór nie dotyczy Ukrainy, lecz rywalizacji politycznej pomiędzy Karolem Nawrockim a premierem Donaldem Tuskiem. Ukraiński prezydent uznał, że Polska prowadzi wewnętrzny spór polityczny, z którym Kijów nie ma nic wspólnego.

Karol Nawrocki zdecydowanie odrzucił taką interpretację. W rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że problem nie ma charakteru partyjnego ani wyborczego. Jak zaznaczył, dotyczy pamięci historycznej i oceny działań ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za zbrodnie na ludności polskiej.

Spór o UPA i pamięć o rzezi wołyńskiej

Prezydent RP wskazał, że Polacy niezależnie od poglądów politycznych mają wspólne stanowisko wobec zbrodni dokonanych przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię. Według Nawrockiego nie jest możliwe zaakceptowanie symboliki banderowskiej ani gloryfikowania formacji odpowiedzialnych za masowe mordy na Polakach.

– Wołodymyrze drogi, panie prezydencie, spór w ogóle nie dotyka wewnętrznych kwestii Polski. Te nie istnieją, bo wszyscy Polacy wiedzą i rozumieją, ile zła zrobili Polsce, Polkom, Polakom i polskim dzieciom ukraińscy nacjonaliści. Myli się prezydent Zełenski – powiedział Karol Nawrocki.

Prezydent dodał również, że Polska nie akceptuje czerwono-czarnej flagi utożsamianej z ruchem banderowskim oraz prób rehabilitacji środowisk odpowiedzialnych za zbrodnie na ludności cywilnej.

Order Orła Białego stał się punktem zapalnym

Obecny kryzys dyplomatyczny został wywołany decyzją Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego – najwyższego polskiego odznaczenia państwowego. Prezydent RP uzasadnił ten krok zgodą ukraińskiego przywódcy na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy nawiązującej do UPA.

Nawrocki podkreślał przy tym, że decyzja nie jest wymierzona w naród ukraiński ani nie oznacza zmiany polskiego wsparcia dla Ukrainy w wojnie z Rosją. Jego zdaniem obowiązkiem głowy państwa jest jednak ochrona prestiżu najwyższego polskiego odznaczenia państwowego.

W odpowiedzi Wołodymyr Zełenski poinformował o odesłaniu orderu do Warszawy. Jak tłumaczył, odznaczenie traktował jako wyraz uznania dla całego narodu ukraińskiego oraz ukraińskich żołnierzy walczących z rosyjską agresją. Do zwrotu polskich odznaczeń przystąpili także niektórzy byli ukraińscy prezydenci i wysocy urzędnicy państwowi.