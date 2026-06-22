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Pożar chemikaliów we Włocławku. Trwa ewakuacja szpitala, nad miastem unoszą się kłęby dymu

Pożar zakładu produkcyjnego
Pożar zakładu produkcyjnego w miejscowości CharnowoPAP / KM PSP w Słupsku
Michał Kaźmierczak
Michał KaźmierczakWydawca, dziennikarz i komentator polityczny, pasjonat technologii
dzisiaj, 09:38

We Włocławku płonie hala wypełniona środkami chemicznymi. Ogień pojawił się w hali zakładu przy ul. Barskiej. Na miejsce skierowano liczne zastępy straży pożarnej, a służby podjęły decyzję o ewakuacji pobliskiego szpitala. To już drugi w ciągu dwóch dni groźny pożar obiektu z substancjami mogącymi stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Skrót artykułu

Ogień objął halę znajdującą się przy ul. Barskiej we Włocławku. Według pierwszych doniesień w obiekcie magazynowane były materiały chemiczne, co od początku podniosło poziom zagrożenia i wymagało szczególnej ostrożności podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Na miejscu pracują strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek wspierających. Służby koncentrują się nie tylko na gaszeniu ognia, ale również na monitorowaniu jakości powietrza i zabezpieczeniu terenu wokół zakładu.

Ewakuacja szpitala przy ul. Barskiej

Jedną z najważniejszych decyzji podjętych przez służby była ewakuacja pobliskiego szpitala mieszczącego się przy ul. Barskiej. Placówka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie rejonu objętego działaniami ratowniczymi. Decyzję podjęto prewencyjnie, aby wyeliminować ryzyko związane z przemieszczaniem się dymu lub ewentualnym uwolnieniem niebezpiecznych substancji.

Drugi pożar zakładu z niebezpiecznymi substancjami

Pożar we Włocławku jest już drugim poważnym zdarzeniem tego typu w ciągu dwóch dni. W niedzielę służby przez wiele godzin walczyły z pożarem w Charnowie na Pomorzu. Ogień objął fabrykę produkującą aerozole. Ze względu na zagrożenie związane z płonącymi materiałami służby zdecydowały o ewakuacji mieszkańców okolicznych budynków. W działania zaangażowano znaczne siły straży pożarnej, a akcja trwała wiele godzin.

Szczególne obawy budziła obecność łatwopalnych substancji oraz możliwość wystąpienia kolejnych wybuchów. Strażacy prowadzili działania zarówno z ziemi, jak i z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do gaszenia obiektów przemysłowych. Informacje przekazywane przez pomorską straż pożarną wskazywały, że priorytetem było niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się ognia na sąsiednie obiekty oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom okolicy.

Obecnie służby we Włocławku koncentrują się na opanowaniu sytuacji przy ul. Barskiej. Przyczyny pojawienia się ognia nie są jeszcze znane. Ich ustaleniem zajmą się biegli po zakończeniu działań ratowniczo-gaśniczych.

Źródła:

  • Państwowa Straż Pożarna
  • DD Włocławek
  • Gazeta Prawna
  • Remiza.pl
  • Pomorska Komenda Wojewódzka PSP
Źródło: gazetaprawna.pl

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pożarWłocławekchemia

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