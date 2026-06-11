Polityczna burza wokół decyzji władz Ukrainy

W Polsce głośnym echem odbiła się decyzja Ukrainy ws. nadania nazwy „Bohaterów UPA” jednej z jednostek wojskowych. Nasi politycy próbowali kanałami dyplomatycznymi wpłynąć na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, by decyzję zmienił. Głos w tej sprawie zabrali m.in. premier Donald Tusk, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, ale także wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który specjalne nagranie wideo przesłał i prezydentowi Ukrainy i tamtejszym mediom.

Pojawiły się także bardziej stanowcze reakcje. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że zamierza pozbawić Zełenskiego nadanego przez Andrzeja Dudę Orderu Orła Białego. W poniedziałek zebrała się nawet Kapituła Orderu Orła Białego w tej sprawie, która przedstawiła głowie państwa opinię.

Nie wiadomo jeszcze, czy Nawrocki spełni swoje zapowiedzi, bo jak poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, decyzja w tej sprawie zostanie ogłoszona w stosownym czasie.

Jak Polacy postrzegają Ukraińców po kontrowersyjnej decyzji Zełenskiego?

„Rzeczpospolita” postanowiła sprawdzić, czy emocje polityczne wokół decyzji władz Ukrainy przekładają się na opinię „zwykłych” Polaków. Wyniki badania przeprowadzonego przez pracownię SW Research nie pozostawiają złudzeń.

Zdaniem większości badanych ta decyzja była zła i wpłynęła na pogorszenie ich stosunku do Ukrainy i samych Ukraińców. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 51,9 proc. ankietowanych.

31,9 proc. badanych stwierdziła, że ta sprawa nie wpłynęła na ich stosunek do Ukrainy i Ukraińców.

Co ciekawe, dla 4,5 proc. badanych decyzja władz Ukrainy była uzasadniona i wpłynęła na poprawę stosunku do Ukrainy i Ukraińców. Aż 11,7 proc. badanych nie miało, natomiast zdania w tej sprawie.

* Badanie zostało przeprowadzone przez pracownię SW Research w dniach 9-10 czerwca 2026 r. wśród użytkowników platformy on-line SW Panel.