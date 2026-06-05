Szef polskiego rządu skomentował sytuację z piątkowego poranka, gdy w rumuńskim porcie doszło do eksplozji drona morskiego. W jego ocenie, sytuacja idzie w stronę eskalacji i większych napięć. Dlatego, jak podkreślił Tusk, Polska musi być przygotowana i stara się być przygotowana.

Przypomnijmy do groźnego zdarzenia doszło w piątek rano w pobliżu portu w Konstancy nad Morzem Czarnym. Eksplodował tam dron morski nieznanego pochodzenia. Jak poinformowało ministerstwo obrony Rumunii do wybuchu doszło na skutek samozniszczenia bezzałogowca, a dron należy do typu używanego w wojnie na Ukrainie.

Eksplozja drona w Rumunii. Tusk nie jest zaskoczony

Tusk bierze udział w piątkowym szczycie UE-Bałkany Zachodnie w Czarnogórze. Został więc zapytany przez dziennikarzy o tę sytuację z dronem. Premier zaznaczył, że dla Polski nie stanowi ona zaskoczenia.

- Jesteśmy przygotowani. Ostrzegałem naszych europejskich partnerów już wiele tygodni temu, że można spodziewać się różnych zdarzeń (...), czasami intencjonalnych, czasami nie - powiedział. Jak dodał, „generalnie sytuacja idzie w stronę eskalacji i większych napięć”.

- Musimy być na to przygotowani i Polska stara się być na to przygotowana - zaznaczył Tusk.

Wybuch drona w porcie w Konstancy. Szefowa KE zabrał głos

Do sprawy odniosła się również szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jak zaznaczyła w piątkowym wpisie na X. eksplozja drona w Konstancy, to „bezpośrednia konsekwencja wojny Rosji przeciwko Ukrainie”. Wojna ta - dodała - staje się „w coraz większym stopniu bezpośrednim zagrożeniem dla państw” na wschodniej granicy UE.

Jednocześnie zadeklarowała bezwarunkową solidarność z każdym państwem członkowskim narażonym na te zagrożenia. - „Nasza odpowiedź musi odpowiadać pilności sprawy” - podkreśliła von der Leyen.

Szefowa KE dodała, że Europa dokonuje znaczących inwestycji w zdolności antydronowe, obronę powietrzną i systemy wczesnego ostrzegania, a unijny program dozbrajania SAFE „pomoże zbudować silniejszą Rumunię i silniejszą Europę”.