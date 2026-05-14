Nowe przepisy o jawności wynagrodzeń mogą wywołać prawdziwą rewolucję w polskiej administracji. Unijna dyrektywa nakazująca równe płace kobiet i mężczyzn za tę samą pracę stawia urzędy przed ogromnym wyzwaniem – i potencjalnie miliardowymi kosztami.
Eksperci alarmują, że choć firmy prywatne łatwiej poradzą sobie z wyrównaniem wynagrodzeń, to w budżetówce problem jest znacznie głębszy. System płac w administracji od lat opiera się na skomplikowanych przepisach, różnych dodatkach i odmiennych zasadach wynagradzania dla poszczególnych grup zawodowych. To sprawia, że wdrożenie nowych regulacji może okazać się wyjątkowo trudne.
W artykule opisano także:
- dlaczego urzędnicy mogą masowo kierować sprawy do sądów,
- jakie błędy wykazały kontrole dotyczące wartościowania stanowisk,
- czemu młodzi pracownicy często zarabiają więcej niż doświadczeni urzędnicy,
- oraz ile naprawdę może kosztować państwo wyrównanie płac.
Autorzy raportu SGH wskazują, że obecny system wynagrodzeń w administracji nie gwarantuje pełnej równości, a zmiany mogą wymusić największą reformę płac w sektorze publicznym od lat.
