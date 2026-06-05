Od wyborów prezydenckich minął już rok. Pracownia badawcza IBRiS na zlecenie Polsat News zapytała Polaków, jak oceniają działania Karola Nawrockiego w roli prezydenta.

Tylu zwolenników, ilu krytyków

Z odpowiedzi badanych wynika, że 24,9 proc. ocenia pracę Nawrockiego „zdecydowanie dobrze”, a 23,2 proc. „raczej dobrze”. Sumując te odpowiedzi, widać, że 48,1 proc. ankietowanych Polaków uważa, że Nawrocki sprawdza się w roli prezydenta.

Innego zdania jest 47,9 proc. respondentów, wśród których 24,5 proc. ocenia „zdecydowanie źle” działanie Nawrockiego, a 23,4 proc. ankietowanych ocenia „raczej źle”. Zdania w tej sprawie nie ma natomiast 4 proc. ankietowanych.

Pracownia IBRiS podkreśla, że różnice między ocenami pozytywnymi i negatywnymi są minimalne i mogą mieścić się w granicach błędu statystycznego, co oznacza, że prezydent Karol Nawrocki ma równie wielu zwolenników, co przeciwników.

Głębokie podziały nie tylko między miastami a wsiami

Sondaż IBRiS pokazuje, że najwięcej pozytywnych ocen Karol Nawrocki dostał wśród osób starszych. W grupie ankietowanych powyżej 70. roku życia prezydent oceniło „zdecydowanie pozytywnie” aż 35,3 proc. badanych, a 17,8 proc. oceniło „raczej pozytywnie”.

Podziały widoczne są także w zależności od miejsca zamieszkania. Pracę Nawrockiego pozytywnie oceniło 58,5 proc. ankietowanych mieszkających na wsiach. Negatywną ocenę w tej grupie wystawiło prezydentowi 38 proc. ankietowanych.

W ocenie mieszkańców większych miast (powyżej 250 tys. osób) Karol Nawrocki źle sprawuje urząd prezydenta. Tak stwierdziło aż 69,1 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 33 proc. respondentów, którzy ocenili dobrze działalność Nawrockiego.

Krytyczne oceny Nawrocki zebrał także wśród mieszkańców mniejszych miast (do 50 tys. osób), choć tutaj różnice nie są aż tak widoczne. Pracę prezydenta źle ocenia 54,5 proc. ankietowanych, podczas gdy 40 proc. pozytywnie.

Sondaż IBRiS pokazuje także, że Karol Nawrocki cieszy się też większą sympatią w grupie osób z podstawowym i zasadniczym zawodowym niż wśród osób z wykształceniem wyższym. Mniej więcej tyle samo kobiet i mężczyzn ocenia Nawrockiego pozytywnie i negatywnie.

*Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dla Polsat News na ogólnopolskiej próbie 1000 dorosłych Polaków. Badanie zrealizowano w dniach 29 maja - 2 czerwca 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI)