W Płocku doszło do pożaru hali usługowo-magazynowej, który wybuchł w poniedziałek wieczorem. Ogień szybko objął cały budynek, zlokalizowany w sąsiedztwie innych obiektów tego typu, stacji paliw oraz bloku mieszkalnego. W akcji gaśniczej uczestniczy 30 zastępów straży pożarnej. Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Hala usługowo-magazynowa, w której ogień pojawił się w poniedziałek wieczorem, znajduje się przy ul. Rembielińskiego w Płocku. Jest to budynek o powierzchni około 80 na 100 metrów, w pobliżu którego położone są podobne zabudowania, a także stacja paliw i czteropiętrowy blok mieszkalny. – Obecnie cała hala objęta jest ogniem. Nie wiadomo na razie, co znajduje się wewnątrz tego budynku, jakie materiały są tam ewentualnie składowane. Z pożarem walczy 30 zastępów straży pożarnej – powiedział PAP rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku mł. kpt. Wojciech Pietrzak.
Jak dodał, nie ma informacji o osobach poszkodowanych. – Aktualnie nie ma zagrożenia przeniesienia się ognia na sąsiednie zabudowania – podkreślił.
Zaznaczył, że po pojawieniu się ognia w hali, z przylegającej do niej w części usługowej restauracji ewakuowało się kilka osób. (PAP)
