Sterownik do nanosatelitów

Nanosatelity to sztuczne satelity o masie do dziesięciu kilogramów. Najpopularniejszym rodzajem tego typu urządzeń jest CubeSat. – Stanowi określony standard, gdzie rozmiar „1U” definiuje się jako kostkę dziesięć na dziesięć centymetrów. Możemy je skalować do 3U, 6U i dalej. Na 12U zwykle się kończy, bo większe są już za ciężkie – mówi Michał Piwowarczyk.

Nanosatelity są wykorzystywane obrazowaniu rolnictwa (upraw), wsparciu łączności oraz misjach akademickich i naukowych. - Mają znaczącą przewagę nad tradycyjnymi urządzeniami tego typu. Wyobraźmy, że mamy dużego satelitę, który przelatuje nad nami raz na półtorej godziny i robi zdjęcie. Kiedy zamiast jednego wielkiego urządzenia wyślemy kilka nanosatelitów, mogą lecieć w konstelacji fotografując obiekty na Ziemi znacznie częściej – tłumaczy Michał Piwowarczyk.

Tu pojawia się kwestia silników w nanosatelitach, które są potrzebne nie tylko do zmiany orbity urządzenia.

- Jeżeli nie mamy silnika, to jakbyśmy wykupywali wycieczkę w autokarze i gdzie nas plan wycieczki zawiezie, tam jesteśmy. Nie zawsze satelita znajduje się na optymalnej orbicie, nie zawsze jest dokładnie tam, gdzie powinien być. Zyskując silnik, kontrolujemy też czas misji - zawsze możemy ją przerywać i spalić nanosatelitę w atmosferze – wymienia Michał Piwowarczyk.

Do działania silnik satelitarny potrzebuje elektronicznego sterownika, który odpowiada za jego pracę, pomiar kluczowych parametrów, jest też spięty z siecią różnych czujników oraz zawiaduje komunikacją z komputerem pokładowym urządzenia.

- Opracowaliśmy sterownik do napędów z nadtlenkiem wodoru, które dają relatywnie sporą prędkość. W przemyśle kosmicznym nadtlenek wodoru jest wykorzystywany już od dawna, przy czym są to niskie stężenia tego medium, rzędu około 60 proc. Nasz sterownik współpracuje z napędem o bardzo wysokim stężeniu nadtlenku wodoru - 98 proc, co znacznie zwiększa moc silnika – tłumaczy przedstawiciel Instytutu Lotnictwa.

Co ciekawe, wynalazek inżynierów z Warszawy jest już wykorzystywany do sterowania silnikami znajdującymi się na orbicie. – Mowa tu o trzech nanosatelitach 6U należących do Konstelacji Piast. Pracują dla naszego wojska, zostały wystrzelone w kosmos jesienią ubiegłego roku – mówi Michał Piwowarczyk.