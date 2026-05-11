Sądy rejonowe stracą sprawy o korupcję zagranicznych funkcjonariuszy publicznych

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację Kodeksu postępowania karnego, która zmienia sposób rozpatrywania spraw związanych z korupcją zagranicznych funkcjonariuszy publicznych poza granicami Polski lub działających w strukturach organizacji międzynarodowych. Chodzi tutaj zarówno o wręczanie, jak i przyjmowanie łapówek. Zgodnie z nowymi przepisami tego typu postępowania będą trafiać do sądów okręgowych już na etapie pierwszej instancji. Do tej pory rozpoznawały je sądy rejonowe. „Orzekanie o odpowiedzialności za powyższe czyny powinno zostać przekazane sędziom o z reguły większym doświadczeniu zawodowym oraz życiowym, a rozpatrywanie środków zaskarżenia takich wyroków – sądom apelacyjnym” - wskazano w uzasadnieniu zmiany.

Statystyki: 7 skazanych w 4 lata. To ma się zmienić

Autorzy zmian zwracali uwagę, że postępowania dotyczące zagranicznych funkcjonariuszy publicznych mają zwykle wyjątkowy i precedensowy charakter, szczególnie w kontekście międzynarodowych relacji gospodarczych. Sam udział zagranicznego urzędnika ma sprawiać, że sprawa nabiera szczególnej wagi.

Statystyki pokazują jednak, że podobne procesy należą do rzadkości. W latach 2021–2024 za przestępstwa korupcyjne związane z działalnością urzędniczą skazano w Polsce ponad 3,9 tys. osób, ale jedynie siedem spraw dotyczyło zagranicznych funkcjonariuszy publicznych.

Zmiany nie obejmą spraw już rozpatrywanych w sądach rejonowych

Nowe przepisy nie obejmą postępowań już prowadzonych — te będą kontynuowane według dotychczasowych zasad. Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że reforma jest odpowiedzią na zalecenia Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i ma poprawić postrzeganie Polski jako państwa skutecznie walczącego z korupcją w handlu międzynarodowym. Nowelizację przyjął Sejm pod koniec marca, a następnie zaakceptował ją Senat w kwietniu. Przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od publikacji ustawy.