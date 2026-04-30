Zakupy 2 maja 2026: Do której czynna Biedronka, Lidl, Carrefour, Kaufland i Dino? Zmiany w godzinach otwarcia w majówkę

Czy 2 maja sklepy są otwarte krócej? Podczas gdy 1 i 3 maja obowiązuje całkowity zakaz handlu, sobota jest jedyną szansą na duże zakupy. Sprawdziliśmy godziny otwarcia Biedronki, Lidla i innych marketów – niektóre sieci zdecydowały się na radykalny krok i wydłużyły czas pracy nawet do północy! Sprawdź, do której masz czas, zanim zamkną markety.
Czy 2 maja 2026 r. sklepy są otwarte? Zasady handlu w majówkę
W przeciwieństwie do Wielkiej Soboty, przepisy nie ograniczają czasu pracy w sobotę 2 maja 2026 roku do godziny 14:00, ponieważ nie wypada tego dnia żadne święto. Teoretycznie sklepy mogą być otwarte tak długo, jak w każdą inną sobotę. Czy tak będzie? Sprawdzamy, jak będą czynne popularne markety w najbliższą sobotę.
Godziny otwarcia 2 maja: Biedronka wydłuża pracę
Większość sieci handlowych w 2026 roku będzie pracować w standardowych godzinach. Niektóre jednak zdecydowały się na wydłużone godziny pracy. Przykładem jest m.in. Biedronka.
- Zbliżająca się majówka to jeden z najbardziej wyczekiwanych przez Polaków długich weekendów i czas intensywnych przygotowań. Z naszych danych wynika, że klienci coraz częściej odwiedzają Biedronkę wieczorami, zwłaszcza tuż przed długim weekendem. Dlatego 29 i 30 kwietnia oraz 2 maja wydłużamy godziny otwarcia naszych sklepów, aby każdy mógł spokojnie zrobić zakupy w dogodnym dla siebie czasie. W ten sposób odpowiadamy na realne potrzeby naszych klientów i ułatwiamy im przygotowania do majówki – mówi Paweł Włodarczyk, dyrektor operacyjny makroregionu w sieci Biedronka.
Do której czynne sklepy w sobotę? Sprawdź listę najpopularniejszych sieci
- Biedronka: 23:30 lub dłużej
- Kaufland: do 23:00
- Carrefour: w zależności od sklepu do 22:00 lub 23:00
- Dino: do 23:00
- Żabka: standardowe godziny otwarcia
- Auchan: 22:00
Na co uważać 2 maja? Ważne pułapki
- Galerie handlowe: Sklepy takie jak Carrefour czy Auchan zlokalizowane wewnątrz dużych galerii (np. Westfield Arkadia, Bonarka) będą pracować w godzinach otwarcia całego obiektu – zazwyczaj do 21:00 lub 22:00.
- Kolejki: To najważniejszy dzień zakupowy majówki. Szczyt ruchu przewidywany jest między 10:00 a 15:00 oraz wieczorem, tuż przed zamknięciem.
Gdzie zrobić zakupy 1 i 3 maja? Ostatnia deska ratunku w dni z zakazem handlu
Jeśli 2 maja nie wystarczył na zapełnienie koszyka, w niedzielę (3 maja) sytuacja staje się trudniejsza. To dzień ustawowo wolny, więc galerie handlowe i markety będą całkowicie zamknięte. Twoją ostatnią deską ratunku są:
- Stacje paliw – to tutaj najszybciej kupisz brakujący węgiel na grilla, pieczywo, napoje czy podstawowe produkty spożywcze. Większość działa całodobowo.
- Sklepy osiedlowe i Żabki – mogą być otwarte przy spełnieniu pewnych kryteriów. Godziny otwarcia są wtedy ustalane indywidualnie (często np. od 10:00 do 20:00).
- Apteki dyżurne – niezbędne w nagłych przypadkach medycznych. Listę dyżurów znajdziesz zazwyczaj na drzwiach najbliższej apteki lub na stronie urzędu miasta.
Pamiętaj, że sobota to jedyny moment na większe zakupy w ten weekend, dlatego warto udać się do marketu wcześniej i uniknąć największych kolejek przed niedzielną przerwą. Zaplanuj wizytę w sklepie z wyprzedzeniem, by cieszyć się spokojną majówką bez martwienia się o puste półki czy brakujące produkty na grilla.
