Jak wypada majówka 2026? Nawet 9 dni na wypoczynek. Jak to zrobić?

Majówka 2026 – układ dni w kalendarzu

Jak wypada majówka 2026? Okazuje się, że w tym roku Polacy nie mają zbyt wiele szczęścia. 1 maja 2026 roku, czyli Święto Pracy, wypada w piątek. Natomiast 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja – w niedzielę. W praktyce oznacza to, że weekend majowy wydłuża się tylko o jeden dzień – piątek. Zgodnie z prawem, jeśli święto 3 maja wypada w niedzielę, pracownicy nie odbierają dodatkowego dnia wolnego do odebrania.

Jak wypada majówka w 2026 roku?

1 maja (piątek) – dzień wolny 2 maja (sobota) – dzień roboczy dla większości 3 maja (niedziela) – święto przypadające w weekend

Czy można wydłużyć majówkę?

Choć kalendarz w 2026 roku nie jest idealny, nadal istnieje sposób na wydłużenie odpoczynku. Jak to zrobić? Najprościej jest złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy w czwartek, 30 kwietnia 2026 roku i poniedziałek 4 maja. Dzięki temu można zyskać pięć dni wolnego z rzędu – od czwartku do poniedziałku.

To rozwiązanie może być szczególnie atrakcyjne dla osób planujących krótki wyjazd, tzw. citybreak– zarówno w góry, nad morze, jak i za granicę. Warto jednak pamiętać, że w tym okresie ceny noclegów i transportu mogą być wyższe niż zwykle.

Jak zamienić długi weekend majowy w 9-dniowy urlop? To prostsze niż myślisz

Kluczem do sukcesu jest „mostek” przed 1 maja. Wystarczy złożyć wniosek o urlop na poniedziałek, wtorek, środę i czwartek (27–30 kwietnia), a urlop zacznie się już w piątek po pracy.

9-dniowy plan urlopu zamiast standardowej majówki

25–26 kwietnia: Sobota i niedziela (start wolnego). 27–30 kwietnia: Tu trzeba wziąć 4 dni urlopu. 1 maja (Piątek): Święto Pracy – wolne z urzędu. 2–3 maja: Weekend (w tym Święto Konstytucji).

Majówka 2026 – krótsza, ale wciąż atrakcyjna

Choć majówka 2026 nie rozpieszcza układem dni wolnych tak jak w niektórych poprzednich latach, nadal daje okazję do regeneracji i zmiany otoczenia. Jeden dzień urlopu i długi weekend majowy może znacząco poprawić komfort wypoczynku.

Dla osób, które nie planują wyjazdów, to także dobra okazja na lokalne aktywności – spacery, rower czy spotkania z bliskimi. Niezależnie od planów, majówka pozostaje jednym z najbardziej lubianych momentów w roku.